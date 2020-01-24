【回望2019．地方】中大內地生：有人不惜一切為民主自由　前高級警司：大學管治亂象讓人失望【短片】 (09:45)

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● 香港中文大學──從中大見到香港最真實樣子

來自廣東省26歲中大碩士生Godfrey

「今年對我影響最大的地方，一定是香港中文大學。除了在這裏感受到與大陸迥異的教育模式，6月以來，校園內滿佈牆壁的文宣、百萬大道上的罷課集會、學生與校長的公開對談等，大學裏的一幕幕成為我了解香港的一個窗口，透過窗口向外望，原來21世紀的中國土地上，仍然有人願意不惜一切為民主、自由這樣的信念而奮鬥。有朋友問：『是否後悔這個時間來到香港？』一點也不，我見到了香港最真實的樣子。」

● 香港大學──大學管治亂象讓人失望

前高級警司、香港大學犯罪學中心榮譽研究員何明新

「香港大學校是我年少時期渴望去的地方，能夠在那裏讀書及工作是種榮譽，從來校園很開放，氣氛很和平，是可以自由發表意見、最代表到香港『以法達義』的地方，但近月見到校內多處被塗鴉、有保安駐守等，都令人覺得校內不安全。大學的管治亂象讓人失望，管理層的失敗及不作為，間接導致校譽掃地，枉費納稅人的錢。」

● 香港理工大學──大學不應與抗爭扯上關係

90後小學教師Gavin

「理大是一所學校，警方發射催淚彈根本是不知所謂，而且理大旁邊是紅隧，也是紅磡站，作為交通中心點，弄到附近交通大亂，這麼大件事真是印象深刻。入得理大的都是有學識的人，不會受人擺佈或是收錢的人，每個人入去都是去做認為對的事。作為教育工作者，學校是傳授知識，一個讓學生知道什麼是對與錯的地方，不應該與抗爭或催淚彈等扯上關係。途經理大，都會想起此事，可能時隔3、5、7年，仍會想起這件事。」

● 吐露港公路──大埔成孤島 幸福並非必然

70後幼兒園教師May

「我是一名在職媽媽，受三罷、中大事件影響，吐露港公路封路三天，封路第一天早上準備乘車到九龍上班，才發現所有大埔巴士及港鐵停駛，被迫回家。『被罷工』三天留在家中，感覺大埔成為孤島。由於女兒在封路前一天在九龍婆婆的家中留宿，以致我未能看女兒，只能靠電話視像聯絡，最後在封路第三天，實在按捺不住，執拾行李乘的士到元朗兜了3小時才出到九龍，此時突然深深感受到一家人能在一起的重要，幸福並非必然，要靠自己建立及爭取。」

● 銅鑼灣──只想過正常生活

70後家庭主婦陳太

「失去出街自由。街上有防暴警封路，有黑衣人破壞港鐵站、堵路，我不敢出街與親朋見面飯聚，亦怕無車回家；家人需輪班工作，半夜無車返工或回家，誰人體諒我們？我只想過正常生活，可以想去哪裏便去哪裏。抗爭者爭取民主自由，卻首先令我失去自由。」

● 維多利亞公園──嘉年華與遊行集會之地

16歲中五生馬同學

「在年初，維園還是舉辦嘉年華及年宵市場的地方，洋溢歡樂氣氛。從6月起，維園成了遊行和集會的集合點，滿載對香港前景的擔憂。它令我明白，香港人不再只是着眼個人利益，也會團結起來，守護家園。」

● 金鐘──6．12衝突中被多人壓着

28歲唐唐

「6月12日，金鐘衝突中被許多人壓着，朋友數度想救也救不到，一度以為自己會被壓死或被捕，後來好多人合力從人堆中拉我出來。被救的力量，在往後多次支撐我度過難過的日子。」

● 金鐘───難忘人群為救護車「分紅海」

40多歲工程師WSL

「2019年是香港動盪的一年，不論是土生土長或新移民，作為70後也未曾在港遇上那麼嚴重的社會事件。一個不聽民意的政府使社會嚴重撕裂，家庭、朋友、同學、同事間關係受破壞，警隊被唾罵，在港府或警察眼中的『暴民』，卻向世界展示捍衛權利的決心。

200萬示威民眾活動，沒有搶掠破壞，有的是令日本人也驚嘆的公民質素，當中6月16日金鐘太古廣場對出馬路『分紅海』一幕，人群讓路予救護車，最令我印象深刻和值得港人自豪！」

● 政府總部──邪惡之地

56歲袁醫生

「極權極度邪惡之地，千辛萬苦去了多趟，仍然無功而還。千古罪人林鄭月娥就是在此悟道，煉就魔性！」

● 立法會大樓──6月12日與7月1日

警員R.R.C.

「6月12日立法會大樓一帶，是首個警方使用催淚彈掃蕩暴徒所引發大規模騷亂。不幸的是，這亦觸發更多公眾支持反修例運動。7月1日，立法會大樓亦遭受暴徒嚴重破壞，有一段時間影響了立法會運作。」

● 立法會──無法認同7．1衝擊

70後IT業務經營者阿O

「7月1日，立法會被包圍、衝擊，在直播中看見議員梁耀忠攔阻欲擊毁立法會玻璃的示威者，卻被拉開。這一夜，看着玻璃一塊塊被打破，每擊打一下，我感覺自己的心也一點點碎裂。經歷這一夜，運動走向已不再一樣，雖然認同年輕人所爭取的目標，但實在無法認同用破壞去爭取，而看到接下來的抗爭與衝突，只覺得自己與香港，都一點一點在沉落。」

● 連儂牆──「支持警察」便條貼被消失

退休公務員何先生

「各地區因為反修例運動而有連儂牆，不少連儂牆提供便條讓人寫訴求，但當我的朋友將『支持警察』的便條貼於連儂牆後，不消半小時，便條便『被消失』，示威者所謂的要求政府聽取訴求，原來只是希望政府聽取他們想要爭取的東西，他們不支持的，同樣也被滅聲、被『私了』，那還算是民主嗎？」

● 連儂牆──「香港人加油」

70後自由工作者Julia

「6月起香港社會起了翻天覆地變化，各區自發製造連儂牆放上文宣，記錄每件事情，亦讓巿民發表感想，每次經過看到真是百感交集，最感動我的一句：『香港人加油！』，令我對香港仍抱希望。」

● 新城市連儂牆──號召上街途徑

26歲工程師王一心

「沙田衝突後，新城市就成為其中一個貼連儂牆及文宣的好地方。每日放工經過新城市都見到不同人士圍觀，而連儂牆便是每到大日子前號召人上街的主要好途徑。」

● 中山紀念公園──草地赤子心 展頑強生命力

80後專欄作家、社工、大學兼職講師彭梓雅

「今年我和家庭都充滿挑戰，搬屋、教書、出書、孩子出了狀況再加上烽煙社運，每天都坐情緒過山車；但這個公園拯救了我的心靈，大草地上一片赤子之心，展現頑強生命力，遇強愈強！」

● 彌敦道與亞皆老街交界──為犧牲最多的年輕一代心痛

30多歲文字工作者Mon

「因罷搭港鐵而搭巴士上班，眼下塗鴉反映抗爭者心聲，但看不見的是晚上毒氣籠罩和血流成河的殘暴畫面。每次下車都感到心痛，為犧牲最多的年輕一代心痛。」

● 彌敦道──興旺不再 催淚煙嗆人

20多歲傳媒人Macy

「彌敦道昔日的興旺不再，只剩陣陣催淚煙嗆人的味道。地上的磚頭不見了，行人路一度變成『沙漠』，舉步難行，一不小心便『沙足深陷』；其後政府用石屎把所有沙地蓋上，地上凹凸不平，撫平不了市民的創傷。」

● 太子──繁榮安定灰飛煙滅

40多歲公務員Betty

「香港連續數月發生暴亂，示威者堵塞交通和嚴重破壞公共設施，社會多次發生嚴重的警民衝突；以往香港所建立繁榮安定的景象，現已灰飛煙滅。由於住在太子，近旺角消防局及旺角警署，在暴動發生期間，自己在家中經常會聽到消防車和警車出動時傳來的聲響，心裏不其然會憂心忡忡，會擔心這次暴動是否會引發嚴重人命損傷，始終大家都是人，自問不忍心看到人類互相毆打的場面。」

● 馬鞍坳──山上寧靜 山下受苦

27歲毅行參加者阿瑋

「今年毅行取消，歷史上之前只發生過兩次，感覺好可惜，除花了一段時間練山，更因為局勢已經不容許人正常生活，連support team（支援的朋友）運物資都怕會被警察截查，所謂『馬照跑舞照跳』，現在看真是諷刺。馬鞍坳是毅行路線經過的地點，越嶺過馬鞍坳，一片開揚，斜暉映芒草，天高地迥，偶得倦鳥歸巢，好難得的寧靜。香港本身是一個得天獨厚的地方，可惜想到山下有許多抗爭者受苦受辱，還有一輩人爭相移民離開，頓覺可惜痛心。」

● 北海道──上半年外遊 下半年stand with Hong Kong

70後家庭主婦芬

「今年最難忘一件事，是可以重訪北海道，體驗當地冬季和夏季，以前也去過這地方，覺得好鍾意，好慶幸可我上半年已完成這一件事。到了下半年，我已不再有心情去這地方，因為我想留在香港，與香港人一起面對困難與挑戰，stand with Hong Kong。」