教育局稱校長倘「無令人滿意地執行職責」　會立案審視 (23:29)

教育局強調審慎履行責任及法例賦予權力

教育局稱，根據《教育條例》第56條，常任秘書長可以撤回其對校長的批准，例如有關校長無令人滿意地執行校長的職責，局方會因應情况立案審視，要求法團校董會調查，盡快向教育局提交報告，並在合理的時間內，邀請當事人提出書面陳述和回應；綜合所得資料，如確認問題情節嚴重者，常任秘書長可根據《教育條例》撤回校長的批准。

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教育局重申，無論是撤回校長的批准或取消教師的註冊，都會根據事實，以極為審慎的態度，按事件的性質和嚴重程度等因素考慮，當事人如有異議，可根據《教育條例》第61條向上訴委員會提出上訴。

中學校長會義務總幹事：DQ校長無公開清晰標準

中學校長會義務總幹事黃謂儒認為，教育局DQ校長標準，無公開及清晰標準可依，「教導學生都有校規，教育局對校長的要求，卻無清楚表達，何謂不勝任、做得不好？」他稱，認為校長職責是教育，「而非為了政府政治立場把關」。黃謂儒又稱，當社會談復和，教育局卻「擺官威」提及DQ校長，該等言論沒有尊重學界。

教育局長楊潤雄早前接受內地傳媒《上觀新聞》專訪，被問倘校長支持被調查教師會如何應對，他稱局方知道學校、校長的態度和立場可能「有問題」，會從管理角度處理，如認為校長已不能勝任，可取消其校長資格。

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