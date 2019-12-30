政總警總紅隧等行人天橋裝鐵絲網　路政署：防有人向路面擲物 (22:06)

中西區候任議員黃永志今日在facebook發文表示，昨晚（29日）凌晨收到市民通知，政府突然在中山公園天橋加設鐵絲圍網，全面封鎖整條天橋的開空位，有居民擔心若天橋兩側不幸發生火警，鐵絲網會阻礙市民逃生及拯救行動。他說，已向路政署反映有關憂慮，相信候任區議員亦會在區議會1月開會後嚴正提出有關問題。

警方行動部高級警司汪威遜今日在例行記者會上表示，警方沒有特別要求其他部門在天橋安裝鐵絲網，相信是不同部門單位看到過去有人在天橋投擲物品，甚或有人因害怕被捕而跳橋，「相信都是一個好的安全措施」，警方歡迎任何方便警員執行職務的安全措施。

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