政總警總紅隧等行人天橋裝鐵絲網　路政署：防有人向路面擲物 (22:06)

政府近日在立法會和政府總部對開連接中信大廈的行人天橋、上環近中山公園及警察總部附近的行人天橋都裝上鐵絲網。路政署今日（30日）回覆《明報》查詢稱，因應相關部門要求，路政署近日在部分轄下的公共行人天橋加設圍網，包括位於告士打道、夏慤道（連接中環中信大廈）、干諾道（中山公園附近） 及橫跨紅磡海底隧道收費亭等多處行人天橋，防止有人向附近道路拋擲雜物。
中西區候任議員黃永志今日在facebook發文表示，昨晚（29日）凌晨收到市民通知，政府突然在中山公園天橋加設鐵絲圍網，全面封鎖整條天橋的開空位，有居民擔心若天橋兩側不幸發生火警，鐵絲網會阻礙市民逃生及拯救行動。他說，已向路政署反映有關憂慮，相信候任區議員亦會在區議會1月開會後嚴正提出有關問題。
警方行動部高級警司汪威遜今日在例行記者會上表示，警方沒有特別要求其他部門在天橋安裝鐵絲網，相信是不同部門單位看到過去有人在天橋投擲物品，甚或有人因害怕被捕而跳橋，「相信都是一個好的安全措施」，警方歡迎任何方便警員執行職務的安全措施。
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