特首訪機電署運輸署　參觀交通燈工作坊　了解緊急交通協調 (20:55)

林鄭月娥在署理機電工程署長彭耀雄陪同下參觀交通燈工作坊和顧客服務部。全港約750組交通燈自6月以來先後遭破壞超過1400次，機電署由不同組別調派有相關經驗的同事加入搶修團隊，高峰時期人手倍增至約160人。受損的交通燈至今已全部恢復運作。

機電署亦與各部門及物料供應商緊密合作，大幅縮短由零件訂購、輸港和現場施工所需的整體時間；團隊亦積極構思、測試及實行多種設計方案，加強保護交通燈的控制箱及燈號。

林鄭月娥其後到訪運輸署，了解該署監測和處理交通及公共運輸緊急事故的工作，以及推展各項提升專營巴士安全措施的進展。尤其是紅磡海底隧道上月封閉期間署方如何督導和協調公共交通的應變措施，包括提供特別渡輪服務、調度過海巴士路線，以及協調相關政府部門和公共運輸服務營辦商妥善地進行各項復修和重開的準備工作。

林鄭月娥表示，在持續半年多的社會動盪中，暴徒肆意破壞交通運輸設施，大大影響市民的出行安全，以交通燈設備為例，部門過去多月已更換超過5000個燈號及100個控制器，相當於正常情況下10年的零件使用數量，涉及的額外維修開支約為3000萬元。

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