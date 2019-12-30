女文員流產後遭解僱　僱主須賠償13.3萬元兼付訟費 (20:17)

原告人秦秀清（41歲），答辯人為長鴻鋁窗裝飾工程有限公司，由公司股東及董事陳漢龍代表出席聆訊。

案情指出，原告於2013年4月至2014年6月受聘陳漢龍的另一間鋁窗公司擔任文員，月入9000元，2014年7月開始便在答辯公司工作，月入1.1萬元。2016年3月原告證實懷孕，預產期為2016年12月，並於同年6月1日簽發了一份懷孕通知書予陳漢龍，以及申請放產假，但6月中在醫院檢查下，發現體內為一死胎，故進行刮宮手術。同年7月6日陳漢龍以工作表現不佳解僱原告。

官斥僱主不近人情 聆訊中態度令人厭惡

法官在判辭中指出，縱使申索人懷孕及流產均有醫學文件佐證，答辯人卻拒絕接受這個事實，更質疑為何胎兒「短短兩周間便夭折」，惹官狠批「欠缺常識」。

法官續批評，申索人年近四旬才初次懷孕，不但流產及失去安穩愉快的工作，更遭答辯人「不近人情」地威脅，間接導致脫髮及失眠，答辯人在聆訊中「令人厭惡」的態度更猶如在申索人傷口灑鹽。

法官特別指出，答辯人曲解法律，在聆訊中充滿敵意，庭上大叫大嚷，一度被警告涉藐視法庭後才冷靜，使平機會主任、律師、法官「無一倖免」地受影響，表現完全不合理，令人厭惡，為申索人帶來不必要的壓力，故此更須他支付全數訟費。

入稟狀指出，答辯人知悉申索人懷孕後，需要她「承擔後果」，威脅她如不離職，會提高對她工作的要求、安排她到偏遠地區工作，並讓申索人「唔會有好日子過」，更購置一部「打卡機」，要求所有員工上下班要「打卡」。申索人後來不幸流產，復工後被解僱。

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