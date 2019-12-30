16歲男生涉搶警槍襲警禁保釋　疑曾扣動扳機3次 (19:24)

報稱學生的被告陳鎮顯（16歲），被控襲警、抗拒警務人員、搶劫共3罪。控罪指稱，他於2019年12月28日，在上水廣場天橋襲擊警員X，抗拒適當執行職責的警員Y，以及在上水廣場2樓大堂搶劫警員Y，並劫去一支霰彈槍。控方開庭後立即申請將涉案警員匿名，以英文字母代替，辯方不反對申請，獲署理主任裁判官蘇文隆批准匿名申請。

據了解，當日群眾在上水廣場外的天橋聚集，有人報警稱現場發生襲擊途人事件。防暴警接報到場，且目擊襲擊事件，被告隨即與多人離去。警員X上前拘捕被告，遭打胸部，警員Y遂以襲警罪名拘捕被告。被告拒捕，並逃至上水廣場內，其間涉搶去Y的霰彈槍，警員曾警告他放下槍，被告沒有理會，並懷疑扣下扳機3次，但該槍械要多一個步驟才能發射，被告未能成功發射。

控方申請押後案件，待警方進一步調查，包括檢驗被告和警員爭執時血迹的DNA、手提電話、翻查閉路電視片段，並反對被告保釋。

辯方透露，被告父親為公務員，母親為長者用品公司董事，同住在上水一私人屋苑。被告3年前起在英國寄宿學校讀書，現時相等於香港的中五程度。辯方表示，被告無意圖搶槍，亦不知道如何發射，事件沒有預謀；而當時警員手持霰彈槍，並非本來存放在槍套，被告與警員糾纏，「自然反應捉住啲嘢」，繼而握住槍柄。

蘇官一度問影片截圖能否看見被告食指位置，辯方表示截圖未能清楚顯示被告食指放在哪個位置。蘇官最終拒絕讓被告保釋。

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