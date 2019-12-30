內地漢攜道具鈔票擬消費兌錢　否認使用及保管偽鈔罪 (19:34)

來自內地的被告朱永杰（34歲）否認兩項行使或付給偽製流通紙幣罪，及一項保管或控制偽製流通紙幣罪。資料顯示，「練功券」為內地銀行用以訓練員工所用的道具鈔票，鈔票外形與真鈔相似，但會印上「練功券」字樣。

控方開案陳辭透露，被告去年11月11日持雙程證來港，翌日晚上在油麻地一帶遭警方截查，被發現銀包內藏有200張面值總額超過10萬元港幣的「練功券」，以及138張來自22個不同國家的真鈔。

被告警誡下承認，雖然知悉「練功券」不可使用，但他仍打算用作購物和兌錢。他又向警方招認，先在內地以10.9元人民幣購入100張1000元「練功券」，抵港後試圖用「練功券」買水及麵包，但全部店員均拒收。

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