醫療助理涉藏士巴拿六角匙獲撤控 (18:15)

首3宗案件被告為報稱醫療助理的吳敬琛（25歲）、16歲王姓學生和學生許瀧濼（19歲），他們各原被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用 。

控方指出，在吳敬琛案件中，被告有可疑，但未有足夠證據起訴，故申請撤控，獲裁判官批准。據悉，控方案情指當日下午，案發地點有非法集結，警方驅散時，身穿黑衣、戴黑色口罩的吳敬琛逃跑，其後在其背包搜獲士巴拿及六角匙。律政司未能對吳敬琛管有有關物品的意圖達成共識，故撤回控罪。

許瀧濼一案中，控方索取法律意見後，將控罪改為在公眾地方造成阻礙，指稱他於11月2日在禮頓道及加路連山道留下雪糕筒，可能對禮頓道交通造成阻礙。辯方指出，開庭前才得悉修改控罪，申請押後以索取全面意見，獲裁判官批准；王姓學生案件中，控方指經化驗後，證實被告持輕質汽油，申請將案押後以待律政司指示。兩案押後至2月24日再訊。

第四宗案件的被告為報稱廣告設計師的張俊文（22歲），控罪原指稱他同日於在中環砵甸乍街18號外襲擊警員韋鑑洸，控罪經修訂後，涉案警員改為「高級督察韋」。他另被加控管有物品意圖損壞財產，指稱他同日同地保管或控制兩枝噴漆，意圖使用或導致他人使用該物品以損壞屬於另一人物產。案件押後至2月10日再訊。

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