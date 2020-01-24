稱有人帶示威者入元朗牽引721襲擊　江永祥：不代表警對事件調查結論 (18:30)

至於元朗警區助理指揮官（刑事）警司游乃強被指涉及721元朗襲擊後，10月初調任新界北總區刑事總部警司（行動）。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，游乃強被指涉及事件只屬指控階段，並無實質證據，因此警方並無作任何紀律處分，其調任亦屬正常。

另有報道稱，上周六（28日）有防暴警疑於港鐵九龍灣站拍攝記者容貌並上載至通訊軟件Telegram公海群組，警察公共關係科總警司郭嘉銓指出，該照片並非由警員上載。他說，社交媒體有很多照片，「求其攞一張之後話係警察放上去，然後要我哋解釋其實係好困難」。

郭嘉銓表示，前線警員須不時與指揮中心保持聯絡，方便警方調派人手，因此會配備手機或相機拍攝現場的大環境，但並非「影個別人士的大頭」。警方事後有向當日執勤的警員了解，有人曾於現場拍照，但只是用來與指揮中心溝通，該警員亦無Telegram帳戶。他說，希望傳媒根據事實報道，若報道只是懷疑的指控是不負責任。

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