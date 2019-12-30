吊臂車撞沙田港鐵架空橋　司機疑不顧而去 (18:20)

早上10時許，一輛吊臂車疑未有收起吊臂，於沙田石門耀安街迴旋處行駛時，吊臂直撞附近港鐵馬鞍山線架空橋橋底，其間擦出大量火花及冒出大量白煙，事後吊臂車停靠路邊，其他車輛未敢駛過，有途經私家車車CAM拍得事發經過。

警方稱未接獲有人就相關意外報案，不排除涉事吊臂車司機遇事後不顧而去。

過去亦曾發生吊臂車未有收起吊臂撞橋意外。昨日（29日）下午5時許，一輛疑未有收好吊臂的吊臂車於屯門駛經V City商場對出時，吊臂直撞行人天橋橋底，橋底裝飾金屬板被撞至變形鬆脫，幸事件中無人受傷，惟司機未有等待警員到場即駛離現場；去年1月，柴灣行人天橋「興翼橋」被一輛未有收起吊臂的吊臂車撞毁，事後路政署把西行上方的一段天橋拆除，及後重建，當時路政署明言保留索償權利。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，現時法例並無要求商用車購買財物第三者保險，車主購買保險只屬自願性質，加上一般保單保額僅100萬元，現時建築材料物價高昂，一旦發生意外，保單無法完全賠償，司機隨時要自費「找尾數」，因此商用車業界曾要求保險業增加保單保額，奈何保費亦會隨之增加，因此未見成事。

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