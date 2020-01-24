【回望2019】民研：調查反映港人自由正被蠶食　兩成七受訪者盼香港成公平社會 (18:04)

民研於12月18至23日進行隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1067名香港居民。受訪者對香港去年發展的不滿率達84%，滿意率只有9%，為1992年調查開始以來最差。另外，就特區政府來年最需要處理的問題，18%受訪市民認為是政制問題，其次是處理警察相關問題或成立獨立調查委員會，有14%；以往被視為最需要處理的房屋問題則較去年同期大幅下跌33%，只有8%，成為2009年底以來的新低。

黃偉國表示，從調查結果可見，若2019年仍稱香港為只着重經濟的城市已過時，亦可見受訪者認為香港人的自由受到蠶食和侵害，認為政府正面臨困局，但半年來未有汲取是次「政治海嘯」的教訓，亦沒有留意民意，猶如讓社會「自生自滅」。

另一項民意研究計劃「我們香港人」於12月20至23日訪問共1016名市民，發現有72.5%、即最多受訪者表示希望新一屆區議會集中精力於「創新使命」，如促進民主、鼓勵居民參與及監督、政策創新等；「傳統使命」如跟進個案和提供社會福利則只有23.5%。

灣仔區議會前主席黃英琦表示，調查結果反映區議會必須轉型，預視新一屆區議會將建立「參與式」文化，作為中介促進社區參與，亦會有資源調撥重組和就地區研究撥款，如研究該區閒置土地空間情況。

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