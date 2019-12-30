【除夕交通】港島明午起分階段封路　港鐵9線提供通宵服務 (16:40)

港鐵港島線、觀塘線、荃灣線、將軍澳線、東涌線、東鐵線（前往羅湖及落馬洲除外）、馬鞍山線、西鐵線、南港島線，以及輕鐵路線505、507、610、614P、615P、706和751明日會提供通宵服務。

電車/中環扶手梯/尖沙嘴渡輪延長服務時間

部分巴士及專線小巴路線在除夕會加強或延長服務時間；電車和中環至半山行人電梯亦會延長服務時間；往來中環及尖沙嘴的渡輪也會延長服務時間。

除夕新年交通安排：[新巴城巴]、[九巴]

運輸署呼籲市民，盡量使用公共交通工具，避免駕車前往繁忙地區，行人應留在行人道上行走，並遵守交通燈信號及在場警員的勸諭及指示。運輸署預料，假期期間有大量乘客使用公共交通服務經各陸路邊境管制站過境，建議過境旅客預早計劃行程，並考慮在非繁忙時段過境。

康文署場地加強亂拋垃圾/非法擺賣執法

康文署表示，在除夕夜，將與其他政府部門在署方轄下場地，包括添馬公園、中西區海濱長廊（中環段）、香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園等加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等行為採取執法行動，呼籲市民在慶祝除夕時保持地方整齊清潔並注意安全。

「香港仔──長洲」渡輪服務1月1日停航

另外，運輸署宣布，行駛香港仔至長洲之間的渡輪航線將於明年1月1日起停航。發言人表示，政府理解離島渡輪航線為居民提供不可或缺的對外交通服務，但營辦商經營困難，因此已於2019年《施政報告》中提出向14條離島渡輪航線提供特別協助措施，以維持離島渡輪服務的財務可行性。

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