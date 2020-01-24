無業漢涉扮酒店老闆稱想辦土豪婚嫁　否認持他人借記卡購逾750萬元金飾 (15:30)

被告馮俊傑（30歲）報稱無業，他否認一項以欺騙手段取得財產罪。周生生高級銷售主任翁智剛供稱，被告前年4月12日頭戴鴨嘴帽、身穿「Burberry」格仔恤衫進入店舖，以帶鄉音廣東話向翁智剛自稱是廣州一間酒店的老闆，聲稱「想辦個土豪婚嫁」，需購買約750萬港元的金飾。

翁智剛表示，這是他做過最大額的交易，稍感吃驚，同時向被告指出，店內沒有足夠金飾存貨，建議他以其中100萬元購買鑽石，最終被告花逾752萬元買入龍鳳鐲、金鏈和鑽戒等飾品，並以一張銀聯借記卡支付其中750萬元，餘款2萬多元則用現金支付。

翁智剛續說，被告言行舉止「似模似樣」，令他確信被告是酒店老闆，當被告等候交易時，翁智剛曾核對被告身分證，惟他未能確認被告是卡主，因為借記卡沒印上姓名。

翁智剛又憶述，當他協助被告加入周生生會員時，被告寫上姓名「馮正杰」，與他身分證上「馮俊傑」不符。他遂詢問被告，被告辯稱「簡體字問題」，翁智剛便沒有深究，最後更陪同被告到商場外截的士離開。

據控方開案陳辭，涉案卡主實為內地人，他案發後收到手機短信通知才得悉交易，馬上凍結借記卡及上報公安。香港警方接手調查，事隔逾一年，於去年8月拘捕被告。被告在警誡下否認犯案，稱警方指稱的疑犯並非他本人。審訊繼續。

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