兩人欄杆貼「三罷」海報被票控開審　反修例首宗 (15:20)

男被告為何志程（24歲），女被告為郭曉楠（24歲），分別被控於8月5日下午6時20分，於青衣青荃路欄杆張貼3張1米乘40厘米的海報，違反《公眾衛生及市政條例》第104A條、在政府土地未經主管書面准許而張貼海報。庭上所見，涉案海報為黃底黑字，印有「反送中」及「罷工 罷課 罷市」字眼。

控方首先傳召葵青區交通隊高級警員劉奕鵬作供。他表示，巡邏車當日途經青荃路時，他目睹男女被告在俗稱「青衣北橋」的架空天橋鐵欄張貼海報。他憶述男被告負責拿海報，女被告則雙手扶着貼上的海報。他續指出，男女被告被截停搜查時，女被告的母親叫他「唔好嚇親細路仔」。

辯方律師林志釉質問劉奕鵬，警員遇到類似情況，應否馬上聯絡食環署處理，劉奕鵬否認。他透露，由於警方收到情報，表示有人會堵路，當日實施「特別更」巡邏，上級亦着他留意有沒有人張貼海報；因此他向電台簡短匯報後，便下車跟進本案。

被問到兩人貼海報所用的工具，劉奕鵬補充，女被告手持白色透明膠紙。他接受控方詢問時，一度說女被告以雙手扶住海報，辯方質問：「咁雙手扶海報又點樣貼膠紙？」劉奕鵬回答「唔知佢點貼」，承認並無目睹兩人貼海報的過程。他形容兩人都有「處理」和「接觸」海報，特委裁判官劉淑嫻認為用字太抽象。聆訊今午繼續。

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