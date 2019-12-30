兩人欄杆貼「三罷」海報被票控開審　反修例首宗 (15:20)

兩名年輕男女涉於8月5日全港「三罷」當日，張貼海報在欄杆，涉違反《公眾衛生及市政條例》被警方票控，成為反修例風波以來，首次有市民因張貼海報而被票控的案件。由於兩人不認罪，案件今（30日）在西九龍裁判法院開審。截查兩人的交通警出庭作供，一度聲稱女被告以雙手「扶住」海報。辯方質問：「雙手扶海報又點樣貼膠紙？」警員承認並無目睹被告張貼海報的過程。
男被告為何志程（24歲），女被告為郭曉楠（24歲），分別被控於8月5日下午6時20分，於青衣青荃路欄杆張貼3張1米乘40厘米的海報，違反《公眾衛生及市政條例》第104A條、在政府土地未經主管書面准許而張貼海報。庭上所見，涉案海報為黃底黑字，印有「反送中」及「罷工 罷課 罷市」字眼。
控方首先傳召葵青區交通隊高級警員劉奕鵬作供。他表示，巡邏車當日途經青荃路時，他目睹男女被告在俗稱「青衣北橋」的架空天橋鐵欄張貼海報。他憶述男被告負責拿海報，女被告則雙手扶着貼上的海報。他續指出，男女被告被截停搜查時，女被告的母親叫他「唔好嚇親細路仔」。
辯方律師林志釉質問劉奕鵬，警員遇到類似情況，應否馬上聯絡食環署處理，劉奕鵬否認。他透露，由於警方收到情報，表示有人會堵路，當日實施「特別更」巡邏，上級亦着他留意有沒有人張貼海報；因此他向電台簡短匯報後，便下車跟進本案。
被問到兩人貼海報所用的工具，劉奕鵬補充，女被告手持白色透明膠紙。他接受控方詢問時，一度說女被告以雙手扶住海報，辯方質問：「咁雙手扶海報又點樣貼膠紙？」劉奕鵬回答「唔知佢點貼」，承認並無目睹兩人貼海報的過程。他形容兩人都有「處理」和「接觸」海報，特委裁判官劉淑嫻認為用字太抽象。聆訊今午繼續。