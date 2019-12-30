蕭源拍片提口試評分標準　考評局：屬主考員會議內容 (15:04)

「補習天王」蕭源在現代教育擔任中文科補習導師時，涉透過手機取得中學文憑試保密試題或評分準則，蕭源與擔任監考員的妻子、兩名前主考員均否認串謀公職人員失當罪等共3罪，案件今（30日）在屯門裁判法院續審。控方庭上播放蕭源在2017年3月口試開考前上載YouTube片段，內容準確指出考評局主考員試前開會日期，以及當日講解的評分準則。考評局人員評核發展部經理供稱，非主考員不應獲得及公開相關資料。
4名被告依次為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。首兩項控罪指出，蕭源分別串謀張國權及吳宏樑公職人員行為失當罪名，蔡盈盈則被控一項公職人員行為失當罪名。
控方傳召考評局評核發展部經理胡美芬作供，她負責主持2017年中學文憑試中文科口試的主考員會議，講解評分準則及注意事項。控方讀出蕭源與吳宏樑的WhatsApp紀錄，當年3月4日，蕭源問「今日開會嗎？」吳宏樑回答開會時間及荔枝角一中學名字。會議後，吳宏樑曾傳送疑似評分準則的圖片予蕭源。
3月7日，蕭源表示將會錄影口試攻略片，並把相關講稿錄音傳予吳宏樑。兩日後，蕭源把製作好的口試攻略影片先傳給吳宏樑觀看，吳宏樑回應稱：「完整睇晒，相當唔錯。」
控方庭上播放蕭源在3月9日發布至YouTube的片段，蕭源提到為考生帶來最新資訊，考評局在3月4日召開主考員會議，內容提到「共識題」的評分標準，不必強行達成共識，只需有共識意圖，包括轉軚、找出考生都沒有選擇的選項等。
胡美芬表示，確認3月4日為開會日期，該些評分標準亦是考評局主考員會議的內容，但不應讓非主考員知道或公開資料；雖然蕭源的片段包含一些例子及常識，但亦可能對觀看考生的考試有利。
其他報道：2016年立會選舉 「的總」幹事等3人涉舞弊明年2月預審
其他報道：【回望2019】特首民望插水至不夠廿分 歷任特首中最低