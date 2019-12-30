【元旦遊行】岑子杰籲警方專業克制　勿未起步已舉黑旗 (14:45)

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元旦遊行將於1月1日下午2時在維園中央草坪集合，3時起步前往遮打道行人專用區。岑子杰說，將由當日上任的新一屆區議員「拉隊頭」。他指出，不少被拘留的示威者擔心香港這場運動如何走下去，五大訴求仍未爭取到，他呼籲香港人「代替在拘留所內的手足行出來，迫爆港島」。

民陣副召集人黎恩灝表示，遊行期間會有42個工會擺街站，20個在修頓球場附近，22個在終點遮打道行人專用區。他呼籲市民一定要走到終點，形容過去半年是全民運動，各行各業市民用專業支援抗爭者，希望運動能有組織地延續下去以爭取民主；加入工會為日後「三罷」做準備。岑子杰稱，希望當日不要有「裝修」行動，因為市民需要時間登記加入工會，亦不想讓警方可以製造藉口「胡作非為」。

民陣另一副召集人陳皓桓說，今早收到警隊警民關係主任傳來的信息及圖片，上面寫有元旦遊行「全城裝修 毋忘報仇」，說如果民陣不澄清會有法律後果。他澄清，此圖不是民陣的文宣，認為警方應主動調查，而不是恐嚇遊行發起人，或在遊行期間挑釁市民。

教育界立法會議員葉建源呼籲教育界出來遊行，批評政府近日創造新戰線，找教育界做其錯誤的代罪羔羊。

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