2016年立會選舉　「的總」幹事等3人涉舞弊明年2月預審　 (11:54)

2016年立法會資訊科技界選舉涉賄選及種票案，廉署早前起訴17 人。其中包括的士司機從業員總會（下稱的總）幹事李林昌等三名被告，今日（30日）在東區裁判法院否認「串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人」及「在選舉中作出舞弊行為接受利益」控罪，案件將於明年2月3日進行審前覆核。
庭上透露，審期預計10天，將傳召28名控方證人，當中有廉署人員會就開啟被告手機的過程作供；辯方亦會爭議錄影會面的自願性。
被告包括的總幹事李林昌（47歲）、會員陳俊成（60歲）及其女兒陳曉彤（31歲，接待員），三人否認一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人控罪，指他們涉於2016年4月27日至9月4日，與其他身分不詳的人串謀在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人1000元，作為該五人投票予某候選人的誘因。
陳俊成及陳曉彤另否認一項在選舉中作出舞弊行為接受利益控罪，他們被指分別涉嫌於或約於2016年5月21日，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而接受1000元作為他們投票予某候選人的誘因。
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