旅發局除夕倒數大抽獎明晚6時起登記　倘網站太繁忙「建議稍後再試」（附網頁連結） (10:49)

旅發局提醒，活動參加者可以只參加「即玩即贏抽獎遊戲」或「壓軸大抽獎」其中一項，或兩項都參加，只需登記一次即可參加兩個項目，但必須在明晚11時半前完成登記或參加遊戲。局方又表示，活動網站只限香港的IP位址進入，「即玩即贏抽獎遊戲」的獎品是隨機抽出而非先到先得，故若屆時網站太繁忙，「建議大家可以稍後再試」。

「香港除夕倒數」大抽獎

日期：12月31日

登記時間：下午6時至11時半

第一部分抽獎（名額2萬個）：玩一個簡單配對卡牌遊戲，有機會即時贏取100元超市現金券，可玩無限次直至獲獎，成功與否也可以參加壓軸大抽獎。得獎者會於活動完結後72小時內收到電郵或短訊通知。

第二部分壓軸大抽獎：可在旅發局「香港除夕倒數大抽獎」網頁登記姓名、身分證及電話號碼（在港旅客則登記電郵及護照號碼），可即時獲得抽獎號碼。

頭獎（名額10個）：每人可獲4套國泰航空來回機票，兩套可由香港出發去任何國家來回經濟艙機票、其餘兩套則即由外地出發來香港的來回機票。

二獎（名額30個）：每人iPhone 11 Pro Max 256GB 一部

其他獎品：海洋公園或迪士尼雙人入場門票及酒店住宿一晚連早餐套票（名額300個）、酒店雙人住宿一晚連早餐套票（名額100個）酒店雙人Spa服務套票（名額100個）。

頭獎得主將於2020年1月1日在ViuTV 99台的「香港除夕倒數」特備節目中公布，得獎者必須於1月1日凌晨1時前，致電節目內公布的熱線電話登記核實，否則不能獲獎。其他獎品得主將於1月1日凌晨2時後在活動網站公布，領獎詳情將於1月10日在活動網站公布，領獎期一個月。

參加者須為年滿18歲並持有香港身分證之香港居民，或持有有效旅遊證件的在港旅客。得獎者需親身或授權他人，於指定期間到指定地點換領禮品。