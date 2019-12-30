【回望2019】特首民望插水至不夠廿分　歷任特首中最低 (10:21)

自6月反修例風波，特首及各司局長民望出現「跳崖式下跌」。民調顯示市民對特首林鄭月娥的評分由年初最高的50.9分（滿分為100分），下挫至12月最低19.6分。對比歷屆特首，梁振英曾在任內第54個月錄得最低民望37分，而林鄭月娥上任30個月已破新低僅得19.62分。

至於支持率淨值，比較上次11月初的調查，整個問責班子的民望依然全部負數，排榜末的是林鄭月娥，其支持率淨值為負68.3；其次是上月中出訪英國倫敦時被示威者包圍期間倒地受傷、並曾往北京治療的律政司長鄭若驊，支持率淨值為負66.3。

值得留意的是，若以支持率淨值跌幅計算，政務司長張建宗由「正變負」，其民望跌幅為負31.3個百分點，相比鄭若驊負17.9百分點更高。

民望最低的局長，則是在民望淨值為負50.5的保安局長李家超，其民望跌幅亦是最大，為負55.6個百分點。

特首及各司局長2019年支持率淨值（1月-->12月）【變幅百分點／由低至高排列】：

特首及三司長

特首林鄭月娥 -10.7--> -68.3【-57.6】

政務司長張建宗 +2.1 --> -29.2【-31.3】

律政司長鄭若驊 -48.4--> -66.3【-17.9】

財政司長陳茂波 -24.9--> -40.4【-15.5】

問責局長

保安局長李家超 +5.1--> -50.5【-55.6】

公務員事務局長羅智光 +28.6--> -23.4【-52.0】

勞工及福利局長羅致光 +22.4--> -16.1【-38.5】

教育局長楊潤雄 -13.7--> -49.6【-35.9】

政制及內地事務局長聶德權 +1.7--> -27.3【-29.0】

商務及經濟發展局長邱騰華 +19.8--> -3.7【-23.5】

民政事務局長劉江華 -23--> -43.9【-20.9】

發展局長黃偉綸 +5.9--> -12.8【-18.7】

運輸及房屋局長陳帆 -19.2--> -33.6【-14.4】

食物及衛生局長陳肇始 -34.5--> -21.0【-13.5】

環境局長黃錦星 +2.4--> -11.0【-13.4】

財經事務及庫務局長劉怡翔 +5.8--> -5.5【-11.3】

創新及科技局長楊偉雄 -7.5--> -16.3【-8.8】

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