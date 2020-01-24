倘學校不配合調查　楊潤雄：若校長不能勝任可被取消資格　葉建源稱「恐嚇教育界」 (21:10)

葉建源表示，在校本管理制度之中，正常情況下只有法團校董會才能解僱校長和教師，認為楊潤雄在沒有明顯問題的情況下主動提出可能取消校長資格，說法是「恐嚇教育界」，作為主管教育的官員，該番言論是極不負責任，令人不安。

【20:27】反修例風波持續，有教師及學校職員被捕。教育局長楊潤雄接受內地媒體《上觀新聞》專訪，被問到若要求學校對教師進行調查，學校卻不配合，甚至校長也支持教師行為，局方如何應對；楊潤雄表示，若教育局認為校長已不能勝任，可以取消其校長資格。

楊潤雄指出，學校的基本態度很容易看出來，「比如學校在反饋中認為涉事教師『沒有問題』，我們就可以知道，學校、校長的態度和立場可能『有問題』，然後從管理角度去處理」。他解釋，校長由教育局常任秘書長委任，法律上局方有此權力，但行使時會十分謹慎。

楊潤雄續稱，若情節嚴重，連當一個教師也不合適，還可取消他的教師資格；如果程度不嚴重，會反饋給學校的辦學團體，建議辦學團體、校董共同幫助校長做好工作。

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