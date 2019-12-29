政府籌組獨立檢討委員會　葉健民斥轉移視線　鄺俊宇批「走精面」 (15:50)

民主黨鄺俊宇批評獨立檢討委員會只是獨立調查委員會的「翻版」、「走精面」。他稱若政府就《基本法》23條立法、推行國民教育，只會為社會局面火上加油，強調要成立獨立調查委員會紓解市民鬱結，並批評風波至今無警員受查，亦無官員負上責任。

葉健民質疑，林鄭月娥是反修例風波的始作俑者，稱過去半年已顯示她無能力處理局面，質疑一旦內地出現此類群眾事件，官員已一早下台，但特區政府卻絲毫無損。

有觀眾問及反修例風波與六七暴動的對比，葉健民表示60年代的香港較封閉，社會表達自由空間較小，市民多站在政府一方，對左派訴求袖手旁觀，政府在六七暴動後亦推動社會改革，而今次運動市民則站在抗爭者一方。

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