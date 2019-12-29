政府籌組獨立檢討委員會　葉健民斥轉移視線　鄺俊宇批「走精面」 (15:50)

反修例風波發展至今，特首林鄭月娥早前提出成立獨立檢討委員會，但未應允成立坊間要求的獨立調查委員會。城大公共政策學系教授葉健民在港台節目《城市論壇》表示，示威者一開始已要求成立獨立調查委員會，相信沒多少人接受獨立檢討委員會，認為是轉移視線，因香港的深層次問題，包括政制、貧富懸殊等已講述多年，市民想知悉的是為何元朗721當晚沒有警察等，他亦相信政府曾找許多人選，但無人應允。
民主黨鄺俊宇批評獨立檢討委員會只是獨立調查委員會的「翻版」、「走精面」。他稱若政府就《基本法》23條立法、推行國民教育，只會為社會局面火上加油，強調要成立獨立調查委員會紓解市民鬱結，並批評風波至今無警員受查，亦無官員負上責任。
葉健民質疑，林鄭月娥是反修例風波的始作俑者，稱過去半年已顯示她無能力處理局面，質疑一旦內地出現此類群眾事件，官員已一早下台，但特區政府卻絲毫無損。
有觀眾問及反修例風波與六七暴動的對比，葉健民表示60年代的香港較封閉，社會表達自由空間較小，市民多站在政府一方，對左派訴求袖手旁觀，政府在六七暴動後亦推動社會改革，而今次運動市民則站在抗爭者一方。
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