陳肇始：明年進行新一輪全港人口健康調查 (13:38)

陳肇始表示，最近香港參加了由世界衞生組織、彭博慈善基金會等組織合力推動的「健康城市合作計劃」，與全球70個城市攜手防控非傳染病如癌症、糖尿病和損傷以拯救生命。參加城市均承諾採取14項措施的其中一項，該等措施包括加強公共衞生數據。香港按此承諾，衞生署將於明年進行新一輪全港人口健康調查。

陳肇始表示，香港正面對日益嚴峻的非傳染病威脅，2018年4種主要的非傳染病（癌症、心血管疾病、慢性呼吸系統疾病和糖尿病）死亡人數，佔所有登記死亡人數的56.6%。

陳肇始稱，政府致力於制訂健康政策及控制危害健康因素，非政府機構及社區團體可針對特定健康議題或個別群組，推行健康推廣活動，醫護人員亦可為個別非傳染病的患者提供健康教育及醫護服務。她表示，預防及控制非傳染病，需要整個政府、公私營機構、社區丶家庭，以至個人的協作。

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