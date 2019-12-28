理大驗水土空氣　稱催淚氣體化學物殘留量無超標 (22:40)

警方上月在理工大學外與市民爆發激烈衝突，其間施放大量催淚彈，且由上月17日起至29日，包圍理大校園長達13天。理大今日（28日）表示，經檢驗證實校園水質和土壤樣本，催淚氣體殘留物濃度均低於本地或外國政府的參考標準；空氣中CS粉末殘留量亦無超標，其餘空氣樣本則需待下月才有檢測結果。校方又稱，已對各大樓進行安全檢測，並徹底清潔消毒個別建築物。
理大表示，本月初獨立認可實驗室在校園收集8個空氣樣本、4個水樣本、8個土壤樣本，以及22個環境表面之擦拭樣本，檢測催淚氣體殘留物的主要化學成分，包括二噁英、總氰化物、總多氯聯苯（PCBs）、多環芳香烴（PAHs）和鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（催淚彈中CS粉末的活性成分）。
根據理大提供的檢測結果，8個泥土樣本的二噁英、總氰化物、PCBs和PAHs含量，均低於香港環保署發出的「按風險釐定的土壤污染整治標準（公園）」參考水平；4個水樣本中上述物質的含量，則低於美國國家環境保護局發出、國家飲用水主要規定內的污染物最高水平。
空氣樣本方面，8個樣本中的CS料末殘留量均低於美國國家職業安全健康研究所的建議暴露限值；二噁英、總氰化物、PCBs和PAHs含量則仍在檢測中。
至於22個環境表面之擦拭樣本，二噁英、總氰化物、PCBs、PAHs和CS粉末合量，理大稱沒有適用的參考標準，但殘留量均低於報告的檢測下限。
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