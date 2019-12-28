冬日美食節展商生意迥異　黃店人流多　乾貨店職員為生意不佳哭泣 (18:54)

售賣乾貨和臘腸等的楊記，管理人楊小姐稱今年生意差了很多，今日（28日）的生意更是「差到不得了」。她稱公司每年都會參展，以往星期六人流甚多，總是「人推人、人撞人」，今年人流疏落不少。她稱就果皮的生意而言，以往一個上午已有近萬元生意，今日截至下午3時，卻只有二、三千元生意。她亦稱，今年果皮的來貨價格雖比去年貴，但售價定得比去年便宜，本希望吸引顧客，但至今生意「連租金雜費都付不起」，正考慮明日減價促銷。她續說，有一名職員十分勤奮，但因數日來店舖生意不佳，感到很大壓力，故躲於一邊獨自哭泣。

另一邊廂，手搖飲品店「和你drink」的老闆Joker（化名）稱生意比預期多了2倍半。他表示，本來預期每天售賣約450杯飲料，最多亦只賣600杯，怎料開展首天已用畢3天材料的分量，賣了800杯飲品，昨日更賣了1200杯，超出他的預期。他稱自己原本從事建築業，只是替朋友接手這個檔攤，本身飲食業經驗不足，首日營業「疊單」達40張之多，幾十人圍了店前，但客人均沒有抱怨和催促，只是默默地等待，令他十分感動。

他說，店內每款手搖飲品的名字都有意思，如熱飲蜂蜜柚子茶，因每次均要另外沖調，因此起名為「獨立調茶」；青蘋果飲品因其顏色為綠色，則取名為「Pepe之特飲」。他認為，雖然有很多人不看好黃色經濟圈，但只有一絲希望便須嘗試。

旁邊的「黃店」小食店「手足小食」合伙人Franco則指，「沒想過生意賺或蝕」，只希望為香港人打打氣，又指為支持學生，只要學生出示學生證即會贈送小食一份。曾有前來參加美食節的市民對該店指罵，但他沒有放在心上。

其他報道：工展會最後周末 商戶：生意較預期好 市民：人流較少逛得開心

其他報道：金鐘站兩新電梯明啟用 方便南港島線乘客往港島線荃灣線月台

其他報道：港區人大代表張俊勇獲全國人大一致通過請辭​​