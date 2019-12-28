工展會最後周末　商戶：生意較預期好　市民：人流較少逛得開心 (17:15)

維園今天（28日）中午人流不少，在較窄的通道，如熟食檔更是擠迫。御藥堂在下午2時推出快閃優惠，原零售價89元一個蟲草圓肉燉花膠湯包只售10元，每人限購10包，不設找贖，引來不少市民排隊搶購。

御藥堂經理王翠蘭表示，由於看到人流少，故即興辦快閃優惠，旨在清貨，「睇吓可否旺啲」。她又稱人流較去年少，市民購買欲不算高，生意比去年同期差一、兩成，她亦擔心安全問題，今年買重了火險和人命傷亡保險，猶幸最後較想像中平靜。

阿一鮑魚攤檔負責人陶小姐表示，今年工展會生意比去年好2至3%，估計市民都將消費力在工展會釋放出來。安記海味營運經理李女士一開始預期生意較去年差，但最後生意額與去年相若，比想像中好很多。

50多歲的黃女士及60多歲的張女士近幾年都會逛工展會，今年一行4人，共花了約3000元，買食物為主。黃女士表示，今年人流比較少，逛得較開心，「無晒大陸人，不用逼，好行過去年，希望年年都係咁」。她不認為香港人在反修例期間花少了錢，「香港人唔會壓住啲錢唔洗，無顧忌」，她也不擔心有示威者「和你shop」。

黃女士稱自己是「黃絲」，但被問到有否支持黃店時，她才醒覺自己忘記了留意藍黃店，「大鑊啦！工展會有無黃店？」她隨後又稱自己多買台灣貨，但亦在非黃店買海味。

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