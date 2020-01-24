【和你Shop．各區】九龍灣德福廣場警截查二人　市民指罵　警曾舉藍旗 (22:12)

【22:11】防暴警在德福廣場公共運輸交匯處登上警車離去。

【21:43】防暴警離開德福花園平台時遭市民喝罵，防暴警一度折返，指指罵警員的市民挑釁警員，聲稱可以行為不檢罪拘捕對方。防暴警其後離去，但有市民發現平台有4名便衣警員，一度追入商場，商場內有多名便衣警員戒備。

【21:24】本報記者在德福花園平台一度被警員截查，要求出示證件，當時記者戴有寫上「PRESS」（傳媒）的頭盔。

【21:16】有便衣警在德福花園平台截查兩人，被截查者其後獲放行，十多名便衣警遭市民包圍指罵，防暴警到場支援，並舉藍旗。

【20:47】九龍灣德福廣場的防暴警撤退到港鐵九龍灣站樓下的觀塘道。

【20:45】警方車隊離開上水廣場一帶。

【20:33】港鐵上水站外天橋，因吸煙而被警員問話的中年漢，一度在警方防線前下跪，旁人高聲叫他不要跪警察，有防暴警稱「我受得起」。警員其後往上水站方向後退，中年漢跟隨上前，有警員向他施放胡椒噴劑，但未有帶走他。警方之後離開天橋，退到上水站外的通道，其間多次施放胡椒噴劑，現場傳出女子尖叫聲，懷疑被噴中。

【20:15】最少5名在九龍灣德福廣場內被捕的少年，遭多名疑似便衣警押解，經港鐵九龍灣站離開現場。其中一名被捕人臉上有血迹。德福廣場內的地板亦遺有血迹。

【20:08】約50名防暴警仍在上水站天橋一字排開戒備。立法會議員兼北區區議員林卓廷在facebook表示，今日共有18男2女在上水被捕，大部分被指涉非法集會。

【19:58】多名疑似便衣警在九龍灣德福廣場內制服多人，大批防暴警隨即現身，並在商場內舉藍旗。有被制服的男子臉上有血迹。多間商店紛紛落閘。

【19:43】數十人在九龍灣德福廣場發起示威行動，部分人戴上黑色口罩，在商場內遊走及叫口號。元氣壽司已落閘，其餘大部分店舖仍有營業。

【19:40】一名正吸煙的中年漢在上水站外指罵警員，被警員警告停止叫囂，其後多名防暴警趨前以他在港鐵站範圍吸煙為由，將他帶入警方防線內問話。

【19:09】在上水廣場外天橋被截查的3名年輕人獲放行。

【19:05】在上水廣場外天橋，最少兩男一女遭帶入警方防線內搜查。

【18:41】防暴警在上水廣場外天橋舉藍旗，要求在場者立即離開。

【18:37】法新社一名本地男記者被防暴警胡椒噴劑直噴面部，義務急救員協助治理逾半小時仍感不適。

【18:11】有示威者搶走水貨客手上貨物，掉落行人天橋。

【17:56】數十名防暴警進入上水廣場，制服一名紅衣男子。他曾拉着其中一名防暴警身上的長槍，遭警員用警棍打手後才放開，現場可見他頭破血流。警員之後向在場的人施放胡椒噴劑，有市民中椒不適需由義務急救員協助清洗。較早時一名白衣男子在商場外的天橋，被指以手機拍攝他人的大頭照，遭搶去手機。白衣男受傷坐在商場外，由義務急救員治理，有警員上前了解。

【17:29】有示威者在上水廣場外天橋聚集，指罵拉篋的人，甚至用腳踢篋及拉扯他們手上的膠袋，同時讓出一條通道讓老人家及小童通過。

【17:10】防暴警離開上水廣場。

【16:59】防暴警在上水廣場內舉藍旗。警方較早時押走在商場內被捕的市民後，大部分警員已退出商場，但仍有十多名防暴警在商場內守住門口，市民繼續指罵警員，警員之後再次向商場內推進及舉藍旗，並一度舉起胡椒噴霧指向市民及記者。

較早前，因有示威者向商場內的萬寧店內倒螺絲及在其閘門貼傳單，手持伸縮警棍的便衣警員即場拉人。有商店職員掩護顧客入內暫避。警方稱因有蒙面黑衣人在商場內「進行騷擾行為」，故防暴警進入商場執法。

【16:34】上水廣場外天橋有兩名年輕男子被捕，防暴警一度舉起黃旗。有市民指罵警員，一名中年男子與警員爭執，雙方之後在旁人勸止下各自退開。較早時有警員曾在商場內施放胡椒噴劑。

【16:23】警員在上水廣場外天橋再制服多人，並在商場4樓拉防線，除該層店舖員工外，其他人不可出入。

【16:12】便衣警在上衣廣場制服多名示威者，一批防暴警進入商場，在2樓截查部分市民，大批人圍觀。

【15:58】早前曾受破壞、位於龍琛路的「新龍豐藥房」，較早時有防暴警在門外戒備，藥房現已落閘。附近大部分藥房亦已暫時關門，拒絕顧客入內。

【15:45】示威者離開上水廣場，轉到旁邊的新都廣場；但仍有部分人留在上水廣場繼續叫口號。

【15:24】下午3時許，約百名市民在上水廣場內大叫口號，當中不少人戴口罩。多間商舖落閘，有落半閘的商舖內仍有帶着行李箱的顧客。

上水不少藥房、店舖下午2時許已拉下部分閘門，準備隨時落閘關門，但街上仍有大量拖住行李箱的人購物。

上水匯附近一間藥房有不願透露姓氏的店員表示，店舖沒有特別加強保安，但今日準備隨時落閘，若「無事發生」便繼續營業。他說，以往臨近年底，店內會人頭湧湧，今年生意明顯較往年大減，但未有確實統計。

在新都廣場附近有化妝店的店員表示，曾被人撬起鐵閘，掟亂貨物，其後店舖在門外設鐵閘，未有特別加強保安，不過亦準備稍後如有衝突，為保自身安全會關門。該店員又表示，今年年尾生意較往年減少超過一半。

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