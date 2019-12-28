【北區和你Shop】防暴警上水廣場外天橋舉藍旗 (18:43)

【18:41】防暴警在上水廣場外天橋舉藍旗，要求在場者立即離開。

【18:37】法新社一名本地男記者被防暴警胡椒噴劑直噴面部，義務急救員協助治理逾半小時仍感不適。

【18:11】有示威者搶走水貨客手上貨物，掉落行人天橋。

【17:56】數十名防暴警進入上水廣場，制服一名紅衣男子。他曾拉着其中一名防暴警身上的長槍，遭警員用警棍打手後才放開，現場可見他頭破血流。警員之後向在場的人施放胡椒噴劑，有市民中椒不適需由義務急救員協助清洗。較早時一名白衣男子在商場外的天橋，被指以手機拍攝他人的大頭照，遭搶去手機。白衣男受傷坐在商場外，由義務急救員治理，有警員上前了解。

【17:29】有示威者在上水廣場外天橋聚集，指罵拉篋的人，甚至用腳踢篋及拉扯他們手上的膠袋，同時讓出一條通道讓老人家及小童通過。

【17:10】防暴警離開上水廣場。

【16:59】防暴警在上水廣場內舉藍旗。警方較早時押走在商場內被捕的市民後，大部分警員已退出商場，但仍有十多名防暴警在商場內守住門口，市民繼續指罵警員，警員之後再次向商場內推進及舉藍旗，並一度舉起胡椒噴霧指向市民及記者。

較早前，因有示威者向商場內的萬寧店內倒螺絲及在其閘門貼傳單，手持伸縮警棍的便衣警員即場拉人。有商店職員掩護顧客入內暫避。警方稱因有蒙面黑衣人在商場內「進行騷擾行為」，故防暴警進入商場執法。

【16:34】上水廣場外天橋有兩名年輕男子被捕，防暴警一度舉起黃旗。有市民指罵警員，一名中年男子與警員爭執，雙方之後在旁人勸止下各自退開。較早時有警員曾在商場內施放胡椒噴劑。

【16:23】警員在上水廣場外天橋再制服多人，並在商場4樓拉防線，除該層店舖員工外，其他人不可出入。

【16:12】便衣警在上衣廣場制服多名示威者，一批防暴警進入商場，在2樓截查部分市民，大批人圍觀。

【15:58】早前曾受破壞、位於龍琛路的「新龍豐藥房」，較早時有防暴警在門外戒備，藥房現已落閘。附近大部分藥房亦已暫時關門，拒絕顧客入內。

【15:45】示威者離開上水廣場，轉到旁邊的新都廣場；但仍有部分人留在上水廣場繼續叫口號。

【15:24】下午3時許，約百名市民在上水廣場內大叫口號，當中不少人戴口罩。多間商舖落閘，有落半閘的商舖內仍有帶着行李箱的顧客。

上水不少藥房、店舖下午2時許已拉下部分閘門，準備隨時落閘關門，但街上仍有大量拖住行李箱的人購物。

上水匯附近一間藥房有不願透露姓氏的店員表示，店舖沒有特別加強保安，但今日準備隨時落閘，若「無事發生」便繼續營業。他說，以往臨近年底，店內會人頭湧湧，今年生意明顯較往年大減，但未有確實統計。

在新都廣場附近有化妝店的店員表示，曾被人撬起鐵閘，掟亂貨物，其後店舖在門外設鐵閘，未有特別加強保安，不過亦準備稍後如有衝突，為保自身安全會關門。該店員又表示，今年年尾生意較往年減少超過一半。

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