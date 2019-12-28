【北區和你Shop】示威者上水遊走　警上水廣場制服多人 (16:26)

【16:23】警員在上水廣場周邊天橋再制服多人，並在商場4樓拉防線，除該層店舖員工外，其他人不可出入。

【16:12】便衣警在上衣廣場制服多名示威者，一批防暴警進入商場，在2樓截查部分市民，大批人圍觀。

【15:58】早前曾受破壞、位於龍琛路的「新龍豐藥房」，較早時有防暴警在門外戒備，藥房現已落閘。附近大部分藥房亦已暫時關門，拒絕顧客入內。

【15:45】示威者離開上水廣場，轉到旁邊的新都廣場；但仍有部分人留在上水廣場繼續叫口號。

【15:24】下午3時許，約百名市民在上水廣場內大叫口號，當中不少人戴口罩。多間商舖落閘，有落半閘的商舖內仍有帶着行李箱的顧客。

上水不少藥房、店舖下午2時許已拉下部分閘門，準備隨時落閘關門，但街上仍有大量拖住行李箱的人購物。

上水匯附近一間藥房有不願透露姓氏的店員表示，店舖沒有特別加強保安，但今日準備隨時落閘，若「無事發生」便繼續營業。他說，以往臨近年底，店內會人頭湧湧，今年生意明顯較往年大減，但未有確實統計。

在新都廣場附近有化妝店的店員表示，曾被人撬起鐵閘，掟亂貨物，其後店舖在門外設鐵閘，未有特別加強保安，不過亦準備稍後如有衝突，為保自身安全會關門。該店員又表示，今年年尾生意較往年減少超過一半。

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