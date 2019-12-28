涉踢朗豪坊星巴克貨架　青年准保䆁禁足所有商場　反修例以來首例 (14:36)

被告王焯彥（20歲）報稱售貨員，他被控於2019年12月26日，在朗豪坊4樓2號舖星巴克咖啡店，無合法辯解而損壞屬於其財產，即包括杯及貨架。據悉，被告於晚上近9時涉腳踢星巴克咖啡店的貨架。

控方透露，案情直接，亦拍攝到被告破壞貨物的照片。案件押後至1月24日再訊，以便予警方進一步調查，包括聯絡星巴克咖啡店員工和目擊證人，以錄取口供；以及重看朗豪坊的閉路電視和任何拍攝到事發經過的影片。

被告獲准以5000元保釋，署理主任裁判官嚴舜儀下令他保釋期間不得離港，須守宵禁令，亦禁足洗衣街、豉油街、上海街及弼街一帶，以及不得進入任何商場，除其住所附近的日出康城的地下範圍。

逃犯條例 相關新聞：

聖誕旅客跌半 獎勵遊生意挫九成 會展9月起3展覽取消

旅議會主席：內地訪港團每日僅約20團 姚思榮：酒店整體收入跌五成