涉踢朗豪坊星巴克貨架　青年准保䆁禁足所有商場　反修例以來首例 (14:36)

網民發起於聖誕節兩日公眾假期，到各商場「和你shop」，其中20歲售貨員涉於周四（26日），在旺角朗豪坊破壞屬美心集團旗下的星巴克咖啡店貨架，被控刑事損壞罪，今日（28日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，獲准保釋候訊，其間除其住所附近的日出康城地下範圍，被告不得進入任何商場，為反修例風波案件中首次有被告遭禁足所有商場。
被告王焯彥（20歲）報稱售貨員，他被控於2019年12月26日，在朗豪坊4樓2號舖星巴克咖啡店，無合法辯解而損壞屬於其財產，即包括杯及貨架。據悉，被告於晚上近9時涉腳踢星巴克咖啡店的貨架。
控方透露，案情直接，亦拍攝到被告破壞貨物的照片。案件押後至1月24日再訊，以便予警方進一步調查，包括聯絡星巴克咖啡店員工和目擊證人，以錄取口供；以及重看朗豪坊的閉路電視和任何拍攝到事發經過的影片。
被告獲准以5000元保釋，署理主任裁判官嚴舜儀下令他保釋期間不得離港，須守宵禁令，亦禁足洗衣街、豉油街、上海街及弼街一帶，以及不得進入任何商場，除其住所附近的日出康城的地下範圍。
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