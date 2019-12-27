周日起料降雨至元旦方見陽光　天文台：風暴「巴蓬」遇季候風致奎明效應 (22:04)

根據天文台9日天氣預報，本港明日（28日）仍大致天晴，但晚上漸轉多雲及有雨，周日和周一局部地區更有雷暴，雨勢料周一減弱，但要到元旦才短暫時間有陽光。

天文台科學主任沈志泰撰寫《天氣隨筆》指出，本港今早（27日）清涼而日間陽光充沛，是本港冬季受季候風影響的典型天氣。但多個電腦預報模式顯示，熱帶氣旋巴蓬的暖濕空氣將會北上，與華南沿岸較涼的季候風相遇，形成「奎明效應」，令南海北部及華南沿岸周日和周一（30日）有顯著降雨。

沈志泰表示，「奎明效應」由1960年代派駐天文台的英國皇家海軍少校 Michael J. Cuming提出，當熱帶氣旋環流由東向西橫過南海中部，中心移至香港經度以西的一個特定範圍時，香港下雨的可能會增加。1974年12月熱帶氣旋「艾瑪」靠近華南沿岸，當月2日天文台錄得全日雨量達177.3毫米，是有紀錄以來12月最高單日雨量，也是「奎明效應」的效果。但他指出，「奎明效應」只是從有限案例得出的統計結果，實際上亦曾有熱帶氣旋進入特定範圍而沒有下雨。

天文台天氣隨筆：巴蓬與季風的相遇

其他報道：港台節目顧問團致函促增撥資源 商經局：按照既定機制調撥資源

其他報道：警鏡頭前展示記者身分證 郭嘉銓：涉事警員有不對會主動調查