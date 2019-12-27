中六生涉刺警頸　控方申涉事警員匿名　明年1月裁決 (18:08)

控方由刑事檢控專員梁卓然代表，他陳辭稱控罪書或法庭聆訊一般公開涉案警員資料，但近日他們及其家人遭「起底」情況嚴重，而起底者「目標只係得一個」，就是藉此騷擾這些即將出庭作證的警員，違反司法公義的原則。

梁卓然引述一名非案中警員遭遇，指他6月至10月曾接收約3900個騷擾電話，資料被盗用向3間財務公司借貸，其家人亦接連收到死亡恐嚇。惟裁判官聞言反問，「跟本案件有何直接關係？」，梁回應情況可顯示本案涉事警亦面對相似情況，頒匿名令亦可令他更安心出庭作供，同時向公眾發信息起底行為不恰當，「將禍害終止」。

梁卓然續指出，高院已批出兩個臨時禁制令禁止公眾發佈警員資料，進一步支持匿名申請。裁判官則問，「禁制令所函蓋不是更廣泛？」，梁卓然指禁制令屬臨時性，並未有效保障涉及在刑事審訊中的警員。

辯方反駁稱，涉事警員案發後上庭前已遭起底，案件提訊至今未見起底有惡化迹象。再者，如控方所述，警員個人資料已受禁制令保障，若然禁制令日後被中止，亦證明相關措施毋須套用至本案。

辯方強調，在公開審訊中，公開證人資料乃「一般性安排」，亦是司法公義下的大原則，故涉事警員的資料必須公開，才可保障被告獲公平審訊。

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