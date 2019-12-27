12人涉向鐵路擲竹枝及襲警等　12歲少年獲准縮短宵禁時間 (17:36)

3宗案件今午再提堂。首案起訴9人意圖危害乘客等的安全而在鐵路上放置物品罪，被告為中六生王文琦、中大生盧佩瑤、12歲中一男生、浸大副學士生伍瑋浩、保險從業員何頌玹、設計師郭力豪、電器技工呂駿豪、16歲中五男生及16歲中四男生。12歲少年被加控襲警及管有攻擊性武器；伍及呂各被加控管有攻擊性武器。

首3名被告本月初在高等法院獲准保釋，條件包括不准參加多於10人的公眾集會；遵守周一至周五晚上6時至翌晨6時，以及周六至周日中午12時至翌晨6時的宵禁等。辯方透露被告就讀的中學開始考模擬試、大學將會復課。署理主任裁判官蘇文隆遂將宵禁時間縮短至每晚10時至翌晨6時，其餘保釋條件不變。

次案被告為港大生鄭塏臻及香港專業教育學院學生陳正亭。鄭被控襲警，陳則被控管有攻擊性武器。第三宗案件起訴教大生黃葦納管有攻擊性武器。

控方申請將上述3宗案件押後至明年2月7日，以待索取法律意見，獲蘇官批准。首宗案件的4名被告需繼續還押，其餘被告續准保釋。

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