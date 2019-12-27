警鏡頭前展示記者身分證　郭嘉銓：涉事警員有不對會主動調查 (16:41)

郭嘉銓講述事件時，沒有直接說是警員向直播鏡頭展示記者的身分證，反而形容「有警員拿着該名記者的身分證期間，身分證被該名記者手持的攝錄機影到」。立場新聞昨指出，有關警員涉違反《私隱條例》，會協助記者向私隱專員公署等相關部門正式投訴，要求警方提供涉事警員姓名及編號；個人資料私隱專員黃繼兒昨已表示，有足夠理由調查此個案。

另外，包括本報記者在內的多名記者，近日採訪警員多次遭警員針對，包括指摘記者「不專業」、「黑記」等。郭嘉銓承認，前線警員在示威現場與記者爭執、出現「富針對性的用語」是「不應該」，但他呼籲公眾明白，警員要在人堆中迅速辨認在場者身分並不容易，「同事對於現場的人難免有比較高的警覺性，有時反應可能會大咗」。他強調，警方尊重新聞自由，會提醒前線警員克制，避免言語間「有誤會」或口角，希望能與記者互諒互讓。

郭家銓又表示，已接觸個別傳媒組織，計劃由前線警員及傳媒進行分享會，希望雙方在良好溝通下，了解對方的難處。

另一方面，警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方由周一（23日）至今日凌晨，共拘捕336人，介乎12至54歲，涉非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊、阻差辦公、公眾地方行為不檢等。警方由平安夜（24日）至昨日，共使用76發催淚彈、33發橡膠子彈、16發布袋彈及12發海綿彈；周一至昨日共有13名警員在行動中受傷。

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