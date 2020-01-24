聖誕沙田「和你shop」兩男被控襲警　首被告投訴警預先準備警誡紀錄逼簽名 (18:05)

被告依次為報稱公關人員的邱文傑（27歲）及中四生麥展鵬（16歲），他們各被控一項襲警，指稱首被告於今年12月25日在新城市廣場三期A304號舖外襲擊警長A；次被告被指同日在新城市廣場三期A204號舖外襲擊警長B。

據悉，當日6時許，數十示威者於翡翠拉麵小籠包取出大量等位紙，又把調味料倒在地上和桌面。防暴警員接報到場後，首被告推撞警長A；次被告於另一層揮拳襲擊警長B數次，兩人當場被制服。

代表首被告的律師投訴指出，首被告被制服後並無反抗，仍遭警棍打及噴射胡椒噴霧；於警署內，有便衣警員以疑似友好態度向他說：「千祈唔好無嘢講，會害死你」；警方又預先準備警誡會面紀錄內容，並以威嚇、誘使方式要求他簽名。

案件押後至2月21日再訊，以給予警方作進一步調查及讓控方翻看閉路電視片段。兩人分別獲准以5000元及3000元保釋，其間不得離港，並須守宵禁令，亦禁足新城市廣場。

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