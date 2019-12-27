大專生何文田站噴「罷搭」等字　認罪冀判罰款被官拒 (14:15)

大專生麥卓宏（18歲）被控刑事損壞，案情指出，蒙面的被告今年10月26日晚上11時許，於何文田站A出口對出行人天橋地面噴漆，途人發現報警，警方到場後，被告仍在噴漆，他嘗試逃走但遭警追截，身上被搜獲黑色噴漆和面罩，並說「係呀，對唔住，我用噴漆喺天橋寫幾隻字」。警方亦在案發地點檢獲另兩支噴漆。

辯方求情時呈上被告4名中學教師及1名大專院校校長的求情信，信中對被告的評價正面，辯方亦透露，被告對師長表達悔意，承諾不會再犯；而案發地點的地面沒有嚴重和永久的損害，故希望以罰款處理。

署理主任裁判官嚴舜儀隨即反駁稱「絕對不適合以罰款處理」，辯方求情期間，嚴官問及被告噴漆的字句，「地下有好多字，相信唔係一個人做」；又連番追問，附近是否有衝突、為何如此夜仍在街上等。辯方透露，被告當時噴以「罷搭」和「法罪動暴」，案發時港鐵已收車，附近亦無衝突。

嚴官遂下令將案件押後至1月17日判刑，以索取被告的背景報告和感化官報告，被告保釋候判，其間不得離港和須守宵禁令，除夕夜除外。

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