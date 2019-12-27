警疑制服喬裝警　鄭承隆料警目睹對方參與非法行為 (12:58)

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鄭承隆及容海恩今早（27日）接受港台節目訪問，鄭承隆指出，目前未能證實二人是否喬裝警員，估計防暴警當時目睹對方參與非法行為，才上前準備拘捕。他形容若兩人真的是喬裝的便衣警員是「扮得很成功」，但情況絕對不理想，擔心他們會挑釁及牽引他人參與示威及破壞。容海恩則說，明白警員工作辛苦，但提醒執法要合法，免得遭人話柄。

對於一名「立場新聞」記者昨於大埔超級城採訪時，被警方截查並將其身分證置於直播鏡頭前展示，鄭承隆指有關警員明顯做錯、技術上違規，但認為警方高層會就今次事件呼籲前線小心處理。容海恩認為，涉事警員的做法不恰當，其目的令人難以理解，呼籲警方勿意氣用事。

美國《華盛頓郵報》早前取得香港警方武力使用指引等文件，再由國際專家檢視65宗用武事件，稱當中約七成涉違規。鄭承隆認為，報道只是敘述事件及就個別事件找專家評論，並非全面調查結果，對警隊不公道。容海恩說，要交予香港警察及政府作解釋才公平。

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