姚袓輝獲委嶺大校董會主席　身兼全國人大代表 (11:29)

嶺大新聞稿指出，姚祖輝表示非常榮幸獲委任為嶺大校董會主席，十分期待與嶺大師生並肩同行，再創高峰。姚袓輝是現任全國人大代表、浸會大學校董會副主席、香港卓越獎學金計劃督導委員會成員、復旦大學校董等，曾任香港特區政府中央政策組顧問、香港青年聯會主席等。姚袓輝於2004年榮獲「香港青年工業家獎」，2008年獲委任為太平紳士，2016年獲頒授銅紫荊星章。

姚祖輝為滬港聯合控股有限公司主席，畢業於美國柏克萊加州大學和哈佛大學商學院，關注年輕人學業、就業、創業問題，致力為青年提供機會。

姚祖輝於2013年至2016年服務嶺大校董會期間，發起籌款1000萬元成立嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所，加強研究中港兩地經濟金融發展的相關議題；又發起「滬港明日領袖（專業精英）實習計劃」，為嶺大學生提供到上海知名企業實習6至8周的機會。

教育局長楊潤雄同時感謝嶺大校董會副主席葉成慶，自歐陽伯權於今年10月離任後兼任署理主席。

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