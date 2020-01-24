警直播鏡頭前展示身分證　立場記者︰正休假返港後會投訴　黃繼兒：將就事件展開主動調查 (10:51)

就保障個人資料原則，黃繼兒表示，任何人於收集個人資料時，都應清楚明確告知當時人收集資料的目的，若使用該等資料有其他目的，必須取得當時人同意，否則屬違反私隱保障原則。

黃繼兒指出，公署將就事件展開主動調查，包括會先查證事實，並取涉事人證供，如有證據證明有人違反守則，公署會發出執行通知書，限時要求糾正錯誤，若不獲理會，則可提出檢控。

他續說，如有人利用個人資料作出「起底」，即個人資料未經同意下被披露，並為當事人造成心理損傷，當中涉及恐嚇及煽動言語，則可能面臨檢控。

有關記者的個人資料或無可避免地在有關媒體的直播過程中被披露，個人資料私隱專員公署現指出，如任何人在未經資料使用者同意下（例如公共領域或平台）取得該些個人資料，並將該些個人資料披露，而該項披露導致該資料當事人蒙受心理傷害，不論其意圖如何，該人有可能觸犯私隱條例第64（2）條的規定，一經定罪，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。

立場記者陳朗昇︰下月初向投訴警察課及私隱專員公署投訴

涉事的「立場新聞」記者陳朗昇今早接受商台節目訪問時表示，目前正休假並已離開香港，會在下月初返港後向投訴警察課及私隱專員公署投訴。他希望警方承認錯誤，但預計警方不會向他道歉。

陳朗昇指出，不少記者即使工作於立場較受警方認同的媒體，昨日（26日）也遭到警員截查，不覺得警方有心針對「立場」記者。他認為該警員在鏡頭前展示其身分證的動機是想達至「Name and Shame」的效果，此前也經常有其他行家被截查時遭警員大聲呼叫全名及身分證號碼，但因難以判斷何謂「大細聲」等因素未有追究。

對於現場有警員反駁「係你選擇開機」，陳朗昇認為警員有關說法「很有趣」，稱自己一早已開機拍攝，是警員故意在鏡頭面前展示其身分證及記者證，因此不能將警員在鏡頭前展示個人個資料說成是他的責任。

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