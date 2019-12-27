綠置居今起接受申請　市民︰現住公屋盼抽中大單位改善環境 (14:20)

【14:20】在觀塘綠置居銷售小組辦事處，今日人流較少，即使在午飯時間，亦只有零星數人參觀。現場工作人員表示，今早至下午2時並無人到場交表，因只有綠表持有人及房協公屋住戶才需要到場交表，而且今年亦設網上申請。

保險業李小姐稱與丈夫居於葵芳的公屋，早前抽過居屋及綠置居都未能成功，「好彩冇中，今期有青衣仲好」。她說，不會因經濟環境轉差而不買樓，認為自住沒什麼關係，希望可抽中並購買青富苑270多萬的大單位，改善居住環境。

長沙灣麗翠苑單位於上期抽出後仍剩餘12個單位，於今期再次放售，居於九龍的陳女士說，想抽到麗翠苑單位，稱如果今次仍未能抽到麗翠苑，也不打算申請購買其他兩個新屋苑單位。她表示，現時居住的公屋單位，房間內沒有窗戶，希望搬到更大的單位，讓女兒到訪時也有地方留宿。

【09:28】房委會今日上午8時起接受「綠置居」申請表，市民可親身遞交表格，或在網上申請，截止接受申請表時間均為明年1月9日晚上7時。房委會強調，如重複申請一律作廢，已繳付費用亦不獲退還及轉讓。

房委會預計明年3月攪珠，5月開始按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。

「綠置居2019」推售兩個新發展項目，柴灣蝶翠苑和青衣青富苑合共3696個單位，將以市值折減51%（即四九折）出售，由約82萬元至約273萬元不等。蝶翠苑提供828個單位，實用面積介乎187呎至320呎。青富苑提供2868個單位，實用面積女187呎至約471呎。

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