警截查「立場」記者　直播鏡頭前展示身分證40秒 (18:58)

據「立場新聞」今日於大埔超級城直播影片，有便衣警員與「立場新聞」記者口角，把他帶到警方封鎖線範圍，要求出示身分證，並叫記者「錄實」，記者把攝影鏡頭轉向警員，其間該便衣警把記者的身分證於直播鏡頭前展示長達40秒。

從直播片段中展示的的身分證可見，該名記者為「立場新聞」記者陳朗昇。本報向陳朗昇查詢，他指出該便衣警身上沒有委任證，亦沒有行動呼號卡；他又稱自己一直十分合作，從沒打算拍攝該警員，但該警員於他耳邊說「記得開機」試圖挑釁，於是他把鏡頭轉向警員方向，但沒有拍攝警員「大頭」。

「立場新聞」於facebook專頁指出，有律師批評警方做法沒有法律依據，是違反《個人資料（私隱）條例》，沒有盡資料收集人的責任。「立場新聞」總編輯鍾沛權指出，將會就事件協助記者作正式投訴，要求警方提供涉事蒙面警員的姓名及編號。「立場新聞」表示已把有關直播片段從facebook移除，稍後會重新上載身分證打格版本。

記協強烈譴責 指前線警員仇視記者

記協就事件予以強烈譴責，要求警方及私隱專員介入調查嚴肅跟進，倘發現有人蓄意違例，應考慮檢控有關違法者。記協主席楊健興說，警員此舉或涉嫌違法，又指「完全無必要」，不明白警方此舉的用意，認為前線警員仇視記者，警方須回應交代。

警：尊重新聞自由 投訴警察課會公平處理

本報向警方、私隱專員公署和律師查詢，警方回覆表示，一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，亦明白記者需要在現場採訪及攝影，在可行情況下，警方會派出警察傳媒聯絡隊人員提供協助，在不影響警方行動成效的前提下，盡力便利傳媒工作。但警方必須呼籲記者，採訪期間要顧及自身安全，以免受到傷害。任何人如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。

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