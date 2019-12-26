兩男涉尖沙嘴劫近百萬財物還押2月再訊　一被告曾獲事主聘用 (18:01)

首被告學生施縉霖（18歲）被控一項串謀搶劫，控罪指稱，他於2019年12月14日在尖沙嘴君怡酒店地下外，串謀梁偉雄搶劫An Jinhae，劫去一個黑色袋，內有兩隻奧米加（Omega）表、兩隻勞力士表、7隻卡地亞表、一隻愛彼表、兩個銀包、兩張韓國信用卡、太陽眼鏡、現金7000元，總值近93.9萬元。次被告侍應梁偉雄（25歲）則被控一項搶劫罪，控罪指稱他同日同地打劫上述物品。

據了解，首被告曾獲事主聘用的搬運工。事主與友人遭兩名男子襲擊及打劫，混亂間有人遺下電話，警方調查發現該手機與次被告有關，次被告疑打劫前多次致電不同人，兩名被告亦曾以電話聯絡。

控方申請押後案件，以待警方檢驗被告手機內的WhatsApp紀錄、電話通訊紀錄，尚待完成認人手續及翻查閉路電視片段。

辯方透露，兩名被告在同一酒吧工作時認識，次被告是酒吧東主兼任侍應。署理主任裁判官蘇文隆拒絕兩人保釋，他們還押至2月6日在九城龍裁判法院再訊。

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