4人涉平安夜聖誕節商場內襲匿名警　兩人還押一投訴被捕後遭要求戴口罩拍照 (17:43)

聖誕節前夕的平安夜（24日），民間發起當晚在五區大型商場「和你Sing願平安歸香港」報佳音及示威。3人涉在尖沙嘴海港城襲警或拒捕，其中一人留院，案件今（26日）在屯門裁判法院提堂，出庭應訊的兩男子均被拒保釋。另一中年漢涉聖誕節在海港城疑迎面而行撞到警員，被控一項襲警，獲准以1萬元保釋。4宗案的控罪書均沒有披露涉受襲警員姓名，僅顯示英文字母代號及職級。
第一宗案被告何曉朗（25歲）報稱任職地產經紀，第二宗案被告孫嘉偉（26歲）從事電器維修。兩人各被控一項襲警，控罪指稱他們於2019年12月24日在海港城2樓2417舖外，分別襲擊警長A及警員C。何曉朗的代表律師在庭上投訴，被告被捕後遭警員要求戴上口罩拍照，但他在被捕前已除下口罩。
第三宗案被告勞俊昇（20歲）報稱學生，被控襲警、抗拒正當執行職務的警務人員共兩罪。他被控於同日在海港城3樓3321舖外襲擊警長A、警署警長B、警長C，以及抗拒正當執行職務的警長A。
署理主任裁判官蘇文隆把首兩宗案押後至1月24日在九龍城裁判法院再訊，以待警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段，但因案情嚴重，拒絕讓何及孫保釋。勞俊昇則仍然留醫，案件押後至12月30日再訊，其間勞交由警方看管。
另外，第四宗案件被告王明雄（48歲）報稱任職地盤工人，他被控於12月25日在海港城3樓TO317號舖「Boggi」襲擊警務人員X。據了解，被告當晚和警員迎面相撞，他事後曾解釋不小心用左手撞到警員右手。
蘇官批准王以1萬元保釋，但不准離港、每周往警署報到三次，並押後案件至1月24日在九龍城裁判法院再訊。
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