旺角表行12．13被劫近300萬名表　警拘5人 (16:12)

5名被捕疑犯分別19歲姓余、19歲姓何、25歲姓姚、28歲姓陳及33歲姓呂，案中兩名19歲男子仍被扣查，另外3男則已獲准保釋候查，須於明年1月下旬向警方報到。

旺角警區署理總督察（刑事）李祈晉指出，警方在其中一名被捕男子寓所內，起回一隻勞力士表，價值24萬元。行動中亦起回7萬元贓款，以及疑犯犯案時使用的手提電話及所穿著的衣物。他指出，不排除案件涉及其他人，警方正追查其他贓物下落。案件交旺角警區重案組第2隊跟進。據了解，5名被捕男子為同黨，均有黑社會背景，其中一人報稱從事地產、一人報稱商人，兩人報稱地盤工人，另有一名被捕男子為接應劫匪的司機。其中19歲何姓地盤工人今午（26日）被押返沙田寓所蒐證。

被問及近日有劫案數字上升，是否與警力不足有關，李祈晉稱，警方近日的確要處理公眾活動，但有足夠信心及能力，不會忽略其他警務工作，他呼籲市民年近歲晚要加強保安意識。

本月13日，數名蒙面賊人持牛肉刀及鐵槌闖入旺角花園街123號寶達表飾，斬傷表行負責人並搶去一批手表及現金，登上一輛接應車逃走，其間有市民上前協助攔截，賊人棄車徒步逃走，遺下一批贓物。