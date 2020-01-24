迷你倉檢煙霧餅化學品　18歲青年不准保釋　辯方︰部分化學品用於魔術燃燒效果 (16:03)

報稱學生的被告鄺偉邦（18歲），被控管有爆炸品、管有攻擊性武器適合作非法用途的工具共兩罪。控罪指出，他在2019年12月24日於觀塘鴻圖道寶冠大廈3樓「時昌迷你昌」BK3203號倉內，明知而管有爆炸品nitrocellulose（硝化纖維）；以及10個粉餅形煙霧餅，意圖作非法用途。

控方表示，警方在涉案迷你倉門口截查被告，他交出匙卡及講出密碼，在單位搜出10個煙霧餅及31款化學品、試管、電芯、「豬嘴」防毒面罩等。爆炸品處理課初步檢驗化學品，部分物質可製作爆炸品。控方申請押後案件，以待檢驗DNA、指紋、被告家中電腦、閉路電視片段，以及索取專家對該些化學品製作爆炸品的意見，不排除加控其他控罪。

辯方表示，控方所指稱的硝化纖維已浸於水內，難以製成爆炸品。另外，被告負責家中清潔，涉案部分化學品用作去鏽等清潔用途，租用住所附近迷你倉單位只為擺放清潔用品；而被告愛好表演及拍攝街頭魔術，涉案部分化學品常用於魔術中製造燃燒效果。

署理主任裁判官蘇文隆終拒絕讓被告保釋，將案件押後至4月9日在觀塘裁判法院再訊。

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