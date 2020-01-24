【和你Shop．海港城】警商場內截查多人　四川客：示威影響不如內地報道嚴重 (16:34)

【16:34】港威商場內售賣香水的PENHALIGON'S，店員李小姐稱，剛才見防暴警到場截查市民，遂決定隨隔壁店舖一同落閘，當時店內仍有顧客。她續說，公司對防暴警入商場並無太多指引；過往兩日在商場內亦未見有示威者行動，昨日（25日）聖誕節店舖人流亦頗多，生意未有明顯受影響。

【16:18】海港城及港威商場內多間商舖陸續落閘，但警員離開海港城後，部分商舖重新開門營業。較早時，10多名防暴警在海港城2樓截查一對黑衣男女並搜袋，約15分鐘後放行。

【16:03】20多名防暴警在海港城廣東道出入口戒備。

【15:51】警員在海港城3樓截查一名白衣男子，對他說：「唔好喺街道聚集，畀次機會你，聖誕節，好唔好呀？」商場3樓的商舖陸續落閘。

【15:39】警員進入海港城內截查最少6名男女，事前未見商場內有示威，警員突從2樓到1樓截查市民。

【15:35】下午近3時，尖沙嘴海港城未見有人群聚集，有防暴警在商場外巡邏，商場內及部分店舖明顯加強保安。

Alex和Joey下午見旺角MOKO人流減少，遂轉到海港城。二人倚着欄杆視察環境，他們說，如有10多人聚集便加入一起唱歌，令店舖落閘。Alex認為，今次一連三日的行動尚算成功，雖然衝突多在晚上發生，但也令不少商場店舖關閘，最終目標希望做到「經濟攬抄」。

來自馬來西亞吉隆坡的Adam趁着聖誕假期與家人來港旅遊，坦言沒想過香港的示威衝突會持續半年之久，他在商場外見到有防暴警巡邏，但不知道今日有「和你shop」行動，「見到有衝突便立即離開」。在旁的Adam母親稱，在電視上曾見過香港衝突的場面，又認為破壞商店「很暴力、很差」（so violent, it's bad）。Adam母親一直用手機搜尋旅遊景點，又問記者詢問附近的景點位置。

由四川成都來港旅遊的劉小姐認為，示威為旅客帶來的影響沒有內地新聞報道的大，「只要不去有衝突的地方就可以」，她昨晚（25日）原打算到旺角吃飯，為避開衝突轉到荃灣，大嘆「真的好遠」。劉小姐曾多次來港旅遊，今次在K11附近租住酒店，她說，酒店房價約500元，較以往便宜一半。

逃犯條例 相關報道：

【和你Shop．銅鑼灣旺角觀塘．不斷更新】

【和你Shop．大埔．不斷更新】

消息：警指令匯豐拒星火提存款 法庭未頒令 變相先凍結

聖誕6區商場示威 新城市噴椒誤中陶輝 警夜封朗豪坊區 扣查過百人