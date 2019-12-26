【和你Shop．大埔】警大埔中心外舉藍旗　指市民非法集結 (22:59)

【22:59】防暴警突然向安慈路奔跑，原本在該處聚集的市民立即散開。

【22:50】防暴警察落車，警告大埔中心外聚集的市民參與非法集結，並舉起藍旗。市民後退至安邦路。現場有記者表示有人投擲了3個水樽，有防暴警察在大埔中心平台一度舉起防暴槍，但並無開槍。

【21:42】大埔超級城外被拘捕兩名男子先後被押上車，現時警員在通往超級城的天橋戒備。

【21:33】有市民一直在大埔超級城附近指罵警察，兩名示威者跑向太和路警車掟石，本在警車上的防暴警察落車衝向聚集者，在超級城外最少制服兩人。其間有人在大埔中心平台向地面擲下一桶水，在警員之間爆開。

【21:04】防暴警察指摘在大埔中心地面採訪的記者，質疑記者為何不拍攝平台上的示威者，反而拍攝警員。一名警員衝向立場新聞記者，喝斥他多次只拍攝警員，又指立場新聞這個媒體很有問題，要求該記者後退並停止挑釁，並舉起胡椒噴劑作警告。

【20:58】警方下午曾在大埔超級城內使用藍色胡椒水，有市民被噴中後不適。警察公共關係科晚上回覆稱，有色胡椒噴劑成分與警隊常用的胡椒噴劑相若，用於制止及辨認違法者，噴劑顏色部分是無毒的顏色物料，不會傷害人體。

【20:55】大埔中心有居民在平台向太和路警車的警員照射激光，並用大聲公罵警員，警員以強光電筒照向平台。警員其後驅車駛至，落車驅散地面的市民。

【19:03】大埔中心防暴警陸續登上警車撤離。

【18:54】大埔中心一男一女被警員拘捕，帶上警車，前後共3人被捕

【18:46】警員在大埔中心向市中民射大光燈，大批防暴警察在安邦路戒備。大埔中心三座地下一名年輕女子被警方制服。

【18:40】防暴警察突然衝向大埔中心四座平台位置舉藍旗，警告安邦路的市民正非法集結。

【18:20】安邦路安慈路交界有示威者拉膠鏈作路障，汽車自行調頭。有示威者把磚頭放在路上。

【15:55】2時半大埔超級城市區一度廣播表示結束營業，中央冷氣亦關上。防暴警察驅散期間，C區內近中庭的店舖大多關閘，但仍有部分繼續營業。商場其後有廣播稱，場內有大批人士，市民活動要小心。

隨着防暴警察離開後，商舖相繼重開。現時商場平靜，市民如常逛街。

【15:32】有網民響應號召，近1時半開始在大埔超級城聚集，聚集者在商場C區和B區遊走，多間商店拉閘關門，至下午近2時半，蒙面便衣警和防暴警突然進入商場C區中庭，有便衣警察持伸縮警棍推開記者和市民，在商場內外制服最少5人，其間有人從高處倒下藍色水，有市民被濺中；有防暴警一度捉住一名持警棍的疑似便衣警，在同袍提醒下才放開該疑似便衣警。至2時37分，大埔超級城廣播表示，商場已結束營業。至2時54分，防暴警陸續離去，走向大埔警署。

大埔超級城C區中庭下午1時24分開始有人群聚集，有人高叫「光復香港，時代革命」、「香港人報仇」口號。位於2樓的優品360已落閘並關燈，店員在內整理貨品；中庭的聖誕美食市集今日是最後一日擺檔，至下午1時半，市集商戶決定終止營業。

下午2時40分，大埔超級城C區有戴口罩身穿T恤的市民號召在場市民到一田「遊行」、「行街」、「刺激經濟」，約20人跟隨，有人舉起五大訴求手勢。遊行市民到達B區，UNIQLO、六福珠寶已落閘，人群高叫「落閘、落閘」。遊行隊伍進入位於B區的一田，向超市內的市民呼籲不要購物，因為「防暴警察即將來到」。B區內的一田超級市場其中一邊關閘，超市如常營業。

遊行隊伍再往B區進發，高叫「食美心，冇良心，食元氣，冇骨氣」。遊行隊伍又呼籲其他市民「快啲走」，並聲稱防暴警察在商場外已舉橙旗，「防暴落地呀，黑旗呀！催淚彈放緊啦！射咗上平台啦！啲煙入咗中央冷氣啦！」實際上商場內外均未見警察到來。

遊行隊伍重返一田，但一田幾乎已全面關閘，場內顧客趕忙付錢離開，店員稱已決定關門。遊行隊伍轉往吉野家、星巴克等，發現已關店。遊行隊伍轉到C區地下、早前曾被批評惡待黑衣人的「星泰真味」，高叫問「有無忌廉湯飲」、「有無折」等，有數名戴口罩少女把筷子和胡椒粉、鹽傾倒在桌上。店外有男顧客帶同嬰兒，他表示「明白嘅」，雖然認同五大訴求，但不太認同示威者行動，之後他帶着嬰兒離開。

至2時28分，防暴警察突然出現制服多名市民。其中一名被制服33歲男子姓楊，其女朋友稱，本來與男友在超級城逛街，二人都是大埔街坊，防暴警察突然衝入商場把其男友制服。

警員行動期間，與立場新聞記者爭執，有警員要求記者出示身分證，更刻意把身分證放在直播鏡頭前。本報正就此向警方查詢。

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