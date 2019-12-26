【和你Shop．各區】警員朗豪坊外一度舉藍旗　促市民離開【短片】 (22:23)

【22:20】朗豪坊周邊均有警員戒備。上海街山東街交界、朗豪坊砵蘭街方向分別有約20名警察，亞皆老街與砵蘭街交界亦有10多名警員持長盾戒備。

【21:50】數十名警員在朗豪坊砵蘭街出口來回遊走，其中一人呼籲市民離開，不要聚集，以免令人群管理更難控制。惟附近人群未有理會，並指罵警員。警員其後走到朗豪坊外亞皆老街旁邊空地。朗豪坊砵蘭街出入口已全關。

【21:00】朗豪坊商場職員表示，連接朗豪坊B2樓層的港鐵旺角站出入口已關閉。朗豪坊B2樓層店舖已全部落閘，B1樓層除了LeSportsac，其他店都已關閉。

【20:50】有沒戴口罩的市民隔着朗豪坊砵蘭街出入口的玻璃門指罵警察，警員離開，商場職員以屏風遮蔽部分玻璃門。有人自行打開3扇大門出入，其後6扇大門全被打開。地面樓層的店舖全部拉閘關門。有商場職員表明商場沒有報警，指警員是由旺角港鐵站進入商場。

【20:42】警員於砵蘭街朗豪坊外一度舉藍旗警告。

【20:39】警員於朗豪坊砵蘭街出入口離場，朗豪坊廣播表示，商場內4樓大批群眾有社會活動，請保持冷靜，如需離開商場，可由上海街出口或沿4樓天橋離開。

【20:33】旺角朗豪坊警察在3樓一度向人群施放胡椒噴劑。警員帶走至少一人後離場，在4樓向記者說：「你哋唔好搶犯！你哋之前都唔係未試過搶犯。」

【20:26】旺角朗豪坊有疑似便衣警突然現身制服一名紅衣男子，隨後一群警員湧至，高叫「全部記者退後」。

【20:22】旺角朗豪坊一批戴口罩的人逐層遊走，去到4樓「茶木」，有兩名女食客受驚哭泣。

【20:14】銅鑼灣時代廣場聚集的人都已散去。

【20:00】旺角朗豪坊內一批戴口罩的人坐滿星巴克，店內有收銀機被砸毁。

【19:55】旺角朗豪坊職員現關上砵蘭街出入口餘下的一扇門，即砵蘭街方向大門全部關上；商場內開始有戴口罩的人在4樓聚集，不斷高呼「黑警，無良心」，「五大訴求，缺一不可」，「一月一，維園見」。

【19:44】旺角朗豪坊亞皆老街出入口已關閉，門外有約10名警員及一架警車戒備；砵蘭街出入口的多扇大門關閉，只餘一扇門可出入。

銅鑼灣時代廣場星巴克沒有營業。

【19:40】銅鑼灣時代廣場十多名黑衣人討論過後，按停地面上行至商場中庭的扶手電梯運作，有戴口罩的市民高呼「冇嘢好睇啦，閂門啦」。

【18:50】銅鑼灣時代廣場有扶手電梯一度停止運作，商場保安否認是由商場按停，數分鐘後電梯恢復運作。

銅鑼灣時代廣場Zara店已落閘。

【18:19】警察進入旺角Moko商場逛一圈後，地面樓層的名店全部關門。

【18:15】意大利男高音Stefano Lodola於銅鑼灣時代廣場唱出《願榮光歸香港》，現場數十名市民高呼口號。

【18:10】警方從旺角MOKO帶走一名青年。防暴警離開商場，退到洗衣街。洗衣街泊有6架警車。

警方在facebook表示，下午5時許旺角MOKO新世紀廣場有蒙面黑衣人於食肆內霸佔座位，滋擾食客，蓄意將調味料倒瀉，及於商場內投擲油漆彈。因應以上違法行為，防暴警員進入該商場執法。

【17:52】防暴警進入屯門V city，市民指駡防暴警，有警員出言反駁，引起市民不滿。其間防暴警突然抓着一名黃衣青年不放，有市民圍着，拉扯期間防暴警施放胡椒噴劑，制服黃衣青年。有警員曾高呼「襲警」，另有警員疑誤中胡椒噴劑。

【17:50】旺角MOKO商場2樓約有數十名防暴警，不斷叫市民離開。

【17:40】旺角MOKO商場有人向中庭丟墨水，數十名防暴警進入商場。

【17:19】旺角MOKO商場示威者突然聚集到1樓的Urban Cafe，十多名戴口罩的人入內坐下，有食客離開。職員稱店內仍有客人，未打算關門，又稱明白有公眾活動，會盡量服務餘下的顧客。

有示威者指斥拍照的途人，又指稱一名戴口罩男子是便衣警，該男子否認，笑言可能因頭髮太短，不覺得被冒犯。

【17:11】銅鑼灣崇光百貨內有示威者按停多條電梯。另有一批示威者圍在崇光近東角道入口的扶手梯旁，試圖阻止他人到樓上。一名顧客問「點解唔上得，大家有自由行」，一名示威者稱帶她乘搭升降機。

【16:33】銅鑼灣崇光百貨內的示威者第三度停在ucc餐廳外，示威者中有婦人叫「食黃色經濟圈，長命又富貴」，其他示威者回應稱不只年輕人要支持黃色經濟圈。他們又稱餐廳內食客無申請不反對通知書，「一陣落返去會比人拉」，着食客「小心」。

【16:26】旺角MOKO新世紀廣場有軍裝警截查兩名少女，並即場搜袋。

【16:20】約20名軍裝警員和20名便衣警員在旺角東站外、MOKO新世紀廣場門外戒備，部分警員手持圓盾。

陳小姐攜同7歲大仔和5歲細仔參與「和你shop」，她表示要出來支持這場反修例運動，若警察到場就會帶兩子離開，「如果行街都要被捕的話，我都無辦法」。

中二學生譚同學表示，1月2日就要考試，昨日留家溫書，今日出來支持「和你shop」，令大家停止消費，又指政府和警察令這個聖誕節不快樂，市民不應消費和娛樂，應令「藍店」無法做生意。

【16:05】示威者在銅鑼灣崇光百貨行到兒童區時，開始唱聖誕歌曲「黑色聖誕medley2019」；其後一度停在Onitsuka Tiger一店外，大叫「黑色聖誕，罷買撐學生」，店內員工及顧客不為所動，無人理會。

【15:46】銅鑼灣崇光百貨10多名示威者從地下一直沿扶手電梯上樓，逐層樓遊走及叫口號，顧客和售貨員只是旁觀。有顧客為示威者鼓掌，亦有數人中途加入。示威者到ucc餐廳停下來，大聲問入面的食客「有無良知㗎」，有食客輕聲回應「講得好」，但繼續用餐，無人離去。

旺角MOKO商場商場突然警鐘響起，場內有人拍掌，未幾警鐘停止。

【15:30】約10個戴口罩示威者在銅鑼灣崇光百貨11樓唱《願榮光歸香港》及叫口號。

【15:14】早前曾有市民聚集叫口號的觀塘apm商場，今日未見示威者聚集，三聯書店、元氣壽司等示威者較多針對的店舖亦如常營業。apm一間女裝店店員劉小姐稱，估計近日人流下跌約三成，認為是受示威所影響，但不願透露營業額所受的影響。

消費者丁先生稱，聖誕消費心情稍為受影響，會盡量避免約友人前往旺區，擔心一旦出現衝突便無法離開。他稱較害怕警察，因警員無差別拘捕市民，但示威者在商場行動，或影響無辜小朋友、老人家，故較認同示威者包圍政總等行動，因較能針對警方。

下午3時14分防暴警察突然進入apm內戒備，連接觀塘港鐵站及apm商場的通道亦有防暴警。

【15:09】示威人潮在旺角MOKO新世紀廣場5樓逛一圈後，多間食店拉閘，但店內仍有食客，其間一行人在Pacific Coffee外高呼「食中資、無良知」，又叫「排隊買咖啡飲」、「有無位呀」，店內大部分食客隨即離開。

【15:00】旺角MOKO新世紀廣場中庭有數十名黑衣人聚集，一行人高呼「五大訴求，缺一不可」，之後到樓上，途經「千両」門口，未有破壞。有人在高處掛上印有「光復香港、時間革命」橫額。

人潮到達5樓「元氣壽司」和「翡翠拉麵小籠包」前，兩店已拉閘，但店內仍有食客。地下的太子珠寶鐘錶、Godiva等照常營業。位於3樓的萬寧拉閘關門。

【14:20】銅鑼灣崇光百貨外在下午1時半暫未見有人聚集，附近泊有兩部警車戒備。車內一防暴警見記者拍照，向記者打招呼及豎起拇指。至下午2時，崇光外只有數個戴口罩的人聚集，崇光內仍有不少購物者。今年14歲的「香港人」（化名）獨自一人在崇光旁邊守候，惟一直未見有人聚集，表示「如果今日太少人，可能會去另一區，或返去先」。

「香港人」又說，今日響應Telegram呼籲出來，希望封鎖「藍絲店」，幫助黃色經濟圈，亦希望迫使政府聽取訴求，作出改變。她表示，明白近日的行動或使市民反感，「希望可站在我哋立場，諗吓點解我哋咁做，對我哋改觀」。她又說，不怕自己一人參加行動，「我家人係藍絲，如果我可以為香港作付出，我唔介意」。

逛街市民：諒解示威行動惟不覺有效

22歲的羅小姐和譚小姐今日放假，特意到崇光逛街，沒留意今日有行動。二人對近日的行動表示諒解，羅小姐說：「我支持，但似乎手法不太有效，好似老鼠拉龜咁。」

羅小姐稱前日到尖沙嘴吃自助餐，慶幸早已吃完，「遲啲就會撞到（警民衝突）」。譚小姐說，今年聖誕較去年少花了500至1000元，主要是吃的方面，「買嘢仲可以網購，但有事就不能出外食嘢，多咗在家食」。

另外，網民原本發起今日下午1時在旺角MOKO新世紀廣場「和你shop」，但至2時許亦未見有示威者出現。記者現場所見，商場雖人流疏落，但明顯加強保安，每層均有數名身穿反光衣的保安員巡邏。

商店經理：市民無心慶佳節 無心情扮靚

商場內一間髮型用品店的經理梁小姐表示，昨（25日）已見商場加派保安巡邏，但不知網民發起今日到場「和你shop」，不擔心受會影響，「我們的店應該不是他們攻擊對象」。她說，以往最旺是聖誕檔期，但今年生意額按年跌一大半，認為反修例運動令市民無心情消費，佳節不想慶祝，自然亦無心情「整頭扮靚」。

以往多次成為被針對目標的「翡翠拉麵小籠包」，店員表明不回應或評論「和你shop」活動。

何先生夫婦今早帶3歲兒子到MOKO新世紀廣場用膳及逛街，完全不知網民發起到該商場「和你shop」。何先生表示，不擔心有示威者到場，「他們不會攻擊我們，反而比較驚警察到場」。他憶述平安夜一家三口到海港城慶佳節，臨走時遇到警察，他指警察奔跑令在場人士恐懼，擔心隨時釀成人踩人，加上兒子個子小，要急急抱起他免受傷，兒子亦當場嚇呆了。何太也表示，不擔心示威，只擔心港鐵站隨時關閉，會無車返屋企。

逃犯條例 相關新聞：

消息：警指令匯豐拒星火提存款 法庭未頒令 變相先凍結

聖誕6區商場示威 新城市噴椒誤中陶輝 警夜封朗豪坊區 扣查過百人