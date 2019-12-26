工會︰清潔家居受催淚煙影響較往年「吃力」　建議清潔窗戶抹兩次 (13:12)

工會表示，約50名家務助理參與今年的「歲晚大掃除搵工互助計劃」，由即日起至12月31日，工會內的家務助理時薪為130元；下月1日至18日則為150元；19日（年廿五）後則須自行議價，以150元起計。另外，工會建議500呎的單位聘用2名家務助理，並建議清潔4小時；600至800呎及900至1200呎的單位則建議聘用3名家務助理並分別清潔4小時及5小時，單位若受催淚彈污染，則需另加至少1小時。

張燕歡指出，有家居受催淚煙影響，清潔時與日常做法不一，建議須單方向以清水抹窗，家務助理須先以清水清潔一次，其後再用清潔劑清洗，故清潔時間較長。她表示曾於上月下旬到上水一間受催淚彈污染的家居進行清潔，甫抹家居窗戶，抹布已完全染黑，以往家居只須用3塊抹布，但該次共使用了10塊抹布，並須即時棄掉；以往400多呎的單位，清潔時間約須4小時，該次清潔則花了近6小時。

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