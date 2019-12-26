職工盟︰成立工會查詢電話大增　料市民盼以工會名義號召罷工 (11:58)

吳敏兒透露，職工盟上月曾有一日接獲超過10個關於成立工會的查詢電話，涵蓋的行業包括醫療、資訊科技、金融、建築、酒店、公務員等。她認為，市民想透過成立新工會發動罷工，是和平及理想的做法，預計「新工會浪潮」影響不小。但她提醒有意籌組工會的人，日後不應該只為立法會功能界別選舉的選票，亦要做好本分，爭取工人權益，否則將令成員流失，被職工會除名。

吳敏兒說，現時全港有600多個已登記工會，當中工聯會屬會佔300多個，若要改變現時制度，「想攻陷它一定要夠多工會」，估計需要有400多個新工會才足夠。不過她說，新工會未必趕及可於明年換屆立法會功能界別選舉中投票，因法例規定工會必須運作了12個月才有投票權。

吳敏兒指出，籌組工會可向職工會登記局申請，並須有7位發起人作為籌委。她建議取得登記證書要通知公司管理層，以及制定職工會章程，制定包括入會資格、投票會員資格等，而會費水平可以會員月入的百分之一至三。

會議安排方面，吳敏兒表示，本港現時未有集體談判權條例，工會開會需視乎僱主取態，但工會開會一般不會被視作缺勤或被扣假。

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