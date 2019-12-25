警方回應少年「桔梗」餐廳墮樓　稱沒向傷者用武力沒阻救援 (18:06)

文中指出，凌晨2時許有大批人在砵蘭街一帶聚集，警方到場驅散。約2時10分，警員目睹有可疑人進入砵蘭街近長沙街一間食肆，警方隨即進入該店調查。

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警方稱，過程中該店一名男職員被多次警告，仍然阻擋警方入店執法，故警方事後以阻礙警務人員執行職務罪拘捕該男子。警方亦以非法集結罪、盜竊罪和未能出示有效身分證明文件罪，分別拘捕兩名男子。

行動中，警方曾封鎖該食肆調查，又到大廈天台搜查，發現有數人逗留，要求他們離開協助調查。其間警方沒有察覺任何人處於大廈天台外牆位置，亦沒有在天台使用任何武力。約2時30分，在店外地面戒備的警員察覺有人於大廈旁邊的休憩公園圍觀，了解期間警方發現有人雙手攀附大廈天台外的危險位置。由於現場環境昏暗，警員曾以電筒照向該人的位置。當時他仍未墮下，未幾墮下，送院時清醒。

警方稱，男子墮下後，大量圍觀市民叫囂並湧向傷者位置，警方為保障傷者安全和現場秩序，在現場設立封鎖線，並容許現場急救員急救，強調事件中包括在天台及地面的警員，沒有向墮樓傷者使用任何武力。